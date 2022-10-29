Лишить паспорта или принять назад? Что ждет Пугачеву, Макаревича, Хаматову Депутаты и оставшиеся в России артисты задались вопросом, что делать с уехавшими из страны коллегами, критикующими специальную военную операцию

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Любое высказывание уехавших из страны артистов, которые критикуют Россию и выступают против проведения специальной военной операции на Украине, вызывает острую реакцию общества. Как относиться к словам покинувших родину звезд? Стоит ли простить их или лишить гражданства? А может, лучше просто забыть о существовании «новых эмигрантов»? Эти вопросы деятели искусства, депутаты Госдумы и общественники обсудили в рамках круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены». Корреспондент NEWS.ru побывал на мероприятии и узнал, как собираются воздействовать на Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича, Чулпан Хаматову и других представителей культуры, которые еще полгода назад считались настоящей богемой.

Хаматова, Земфира и Литвинова стали «наглядным пособием»

Конференция, проходившая в помещении информационного центра «Аврора», началась с демонстрации большого красочного постера с изображением отечественного бомонда. На плакате можно было увидеть Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Валерия Меладзе, Ивана Урганта, Ренату Литвинову, Земфиру, Кирилла Серебренникова, Семена Слепакова, Ксению Собчак и многих других. На самом верху — балерина Анастасия Волочкова, растянувшаяся в своем фирменном шпагате над Никитой Джигурдой. На плечах и груди шоумена — татуировки, в обеих руках — черепа.

Присутствие на плакате Волочковой и Джигурды вызвало недоумение участников и гостей круглого стола, поскольку балерина и шоумен, в отличие от остальных героев постера, не критикуют СВО. Более того, Джигурда в последние месяцы регулярно посещает Донбасс и выступает перед российскими военнослужащими.

Организаторы мероприятия объяснили, что постер выполнен в стиле известного полотна Ильи Глазунова (1930–2017) «Вечная Россия», на котором художник изобразил государственных, политических, военных деятелей, деятелей культуры и науки России разных эпох. Авторы «не ставили своей целью собрать на плакате именно критиканов СВО», а стремились составить «среднее собирательное той культуры, которая до недавнего времени главенствовала в России». Организаторы заверили, что ни в свободную продажу, ни на выставки постер направляться не будет, а разработан «исключительно как внутреннее наглядное пособие».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Лоза предложил забыть Пугачеву: уехала — и до свидания

Тон встречи задал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», один из идеологов Группы по расследованию антироссийской деятельности в культуре при Госдуме (ГРАД) Дмитрий Кузнецов. Он сразу напомнил собравшимся о необходимости «освобождения и очищения отечественной культуры».

Эту мысль подхватил музыкант Юрий Лоза, подключившийся по видеосвязи из собственного дома. К коллегам, которые критикуют спецоперацию, Лоза призвал относиться снисходительно либо вовсе забыть о них.

Деятели культуры, как правило, мало информированы о том, что происходит. Хотя и норовят вставить свои «пять копеек» по любому поводу. Но это эмоции, на которые не стоит обращать внимания. Ну уехал и уехал [деятель культуры]. Может, просто пересидеть решил, — предположил Юрий Лоза.

По его мнению, 99% артистов уверены в том, что «они никому ничего не должны — должны все только им». Исполнитель хита «Плот» призвал махнуть рукой на таких деятелей культуры.

Зачем цитировать людей, которые сидят в Америке или Израиле и что-то крякают о нас? Для артиста самое страшное — это забвение. Перестаньте говорить и писать о Пугачевой, тем более, что она лет 15 уже не является артисткой. Уехала — и до свидания, забыли, — внес предложение артист.

Певец также объяснил, почему он сам ни разу не посетил с концертами жителей Донбасса и участников СВО.

Я не еду в ДНР, поскольку там только мешаться буду. Ну куда я в 68 лет, какой из меня активный деятель?! Меня там придется охранять — не умею ни убегать, ни прятаться от обстрелов. Но я делаю что могу, оставаясь «дома на диване». Написал новую песню, которая называется «Ребята воюют», в своих соцсетях поддерживаю СВО, — обозначил позицию исполнитель.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Запашный призвал лишить гражданства тех, кто «хамит России»

Народный артист России, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем выступлении не согласился с «всепрощенческой позицией». По его мнению, в культуре «тоже надо проводить специальную военную, извините, операцию». Артист убежден, что ряд деятелей культуры в настоящее время «дискредитируют само понятие культурного человека».

Одно только высказывание народного артиста России Макаревича о том, что «быдло остается», говорит о многом. Мы — общество — этому не противостоим и не пытаемся выработать механизмы: а что же делать с такого рода поведением, — подчеркнул дрессировщик.

Эдгард Запашный предложил лишать российского гражданства и «народных званий и наград» тех, кто «уже является гражданином другого государства, помимо России, напрямую хамит России и вообще предает понятие русского человека». В противном случае, объяснил Запашный, «молодое поколение будет считать, что так себя вести — допустимо».

На уровне государства некоторое время назад ввели наказание за дискредитацию российской армии. Российская культура также требует защиты, — уверен артист.

Запашный также выразил возмущение тем, что «народный артист России Алексей Серебряков, который уехал в Канаду и неоднократно выступал против нас с вами, снялся за последний год в девяти картинах в России».

Что чувствует человек, который сейчас находится в окопах на передовой? За кого он воюет? За такого Серебрякова, за то, чтобы мы его дальше кормили за государственные деньги, а он бы продолжал поливать нас грязью? С этим надо тоже что-то делать, выходить к президенту и правительству, что мы считаем подобный подход к жизни и к культуре недопустимым! — считает Эдгард Запашный.

«Противников России», по его мнению, нужно «лишать не только гражданства и званий, но и работы в проектах в России, финансируемых за госсчет».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

«Мировое сообщество о них ноги как вытирало, так и вытирает»

Политолог Георгий Федоров, выступивший модератором круглого стола, напомнил высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который допускал, что уехавшие артисты тоже могут быть патриотами. Но Запашный заявил, что готов поспорить с представителем Кремля. Он назвал Пескова «таким же человеком, как и мы все, воспитанные в духе нашего русского всепрощения».

Мы в своем всепрощении до последнего надеемся, что человек исправится, одумается... Нет, не прав пресс-секретарь президента, никакие они не патриоты. Любовь к родине у них определяется деньгами и собственным благополучием. Как только некомфортно стало — и плевать на страну, — объяснил Запашный.

Он признался, что неоднократно пытался общаться в соцсетях с известными людьми, которые критически относятся к СВО и «ругают Россию». Однако понимания, по его словам, не нашел: «Они стоят на своем, пытаясь при этом стать героями для какого-то мирового сообщества». Однако эти попытки, убежден Запашный, напрасны.

Очевидно же, что наши звезды, которые уехали за рубеж, там никому не нужны, мировое сообщество о них как ноги вытирало, так и вытирает. Начиная с Чулпан Хаматовой и заканчивая актерами, которые, конечно же, не будут сниматься ни в каком зарубежном кино. Значит, либо будут «переобуваться» (менять точки зрения. — NEWS.ru), либо — что хуже — ждать смены власти в России, — предположил директор Большого Московского цирка.

«Пугачева заслужила звание, но сейчас несет чушь»

Впрочем, нашлись у Запашного и оппоненты. Актриса, режиссер, драматург Елена Скороходова выступила категорически против лишения артистов российских паспортов и почетных званий. Она напомнила библейскую притчу о блудном сыне.

Ну как мы можем лишить Пугачеву звания? Она его заслужила. Другое дело, что она сейчас несет чушь... Наверное, она не очень образованный человек. Но надо дать возможность покаяться, вспомните притчу о блудном сыне, которого отец всё равно принял. И Россия примет блудных артистов, — предположила Скороходова.

По ее мнению, проблемы в российской культуре начались после 27 мая 1993 года, когда из УК РФ была исключена часть 1 статьи 121 о мужеложстве, и со временем «гомосексуализм стал модным веянием». Скороходова рассказала, что в том же 1993-м в театре, где она тогда служила, приступили к постановке гоголевского «Ревизора». В интерпретации режиссера у Хлестакова были отношения с одним из героев-мужчин. Актриса выразила надежду, что с принятием нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ «культура самоочистится».

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Актриса, режиссер, драматург Елена Скороходова

Политолог и публицист Дарья Митина обратила внимание на проблемы с кинопрокатом. Она отметила, что после ухода голливудских студий с российского рынка у отечественных зрителей «появился шанс узнать, что кроме голливудских боевиков есть еще что-то достойное — латиноамеринские, китайские, азиатские картины».

Ведь на деньги, которые тратим на закупку одного голливудского блокбастера, можно купить десять хороших китайских фильмов. Но не закупают. Почему? Ответа нет, — заключила эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что за несколько часов до начала круглого стола вместе с коллегами встречался с министром культуры России Ольгой Любимовой. По словам депутата, речь на встрече шла в том числе о кинематографе и главе Минкульта напомнили о советских фильмах, которые были сняты в 1942 году во время Великой Отечественной войны.

Огромный список патриотического кино! А 45 тысяч артистов участвовали во фронтовых бригадах на передовой во время Великой Отечественной войны. Почему сейчас отсутствуют подобные инициативы? — задался вопросом Гусев.

Парламентарий сообщил: министр культуры заверила группу депутатов, что «творческий процесс идет» и «всё под контролем». Гусев выразил надежду, что в скором времени результат работы Минкульта будет заметен, и участники встречи смогут обсудить подвижки. По словам организаторов круглого стола, подобные мероприятия станут еженедельными и возможность высказаться будет предоставлена всем желающим.