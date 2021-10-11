Леонтьев попал в больницу с коронавирусом

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Эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом в столичную клинику. Его состояние оценивается как среднетяжёлое, пишет Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, у 72-летнего артиста наблюдаются слабость, кашель и высокая температура, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Перед госпитализацией Леонтьев несколько дней лечился амбулаторно.

При этом директор артиста Борис Чигирев не подтвердил данные о болезни и госпитализации Валерия Леонтьева, пишет РИА Новости.

Не госпитализирован, всё в порядке, — заявил Чигирев.

Ранее стало известно, что 67-летний певец Александр Серов попал в реанимацию с коронавирусом. Артиста госпитализировали с 75-процентным поражением лёгких, он лежит под кислородной маской.