LEGO прекратит рекламу наборов с полицейскими в США

Компания LEGO решила прекратить рекламировать наборы с полицейскими, пожарными и преступниками на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
О прекращении промоакций конкретных сетов
Мы сожалеем обо всех недоразумениях и впредь постараемся чётче выражать свои намерения, — говорится в заявлении.
Согласно разосланным партнёрам письмам, LEGO хочет убрать из рекламы более 30 сетов, среди которых — полицейские и пожарные участки, Белый дом, преступники и детали в виде бронежилетов, значков и наручников. Компания также планирует направить $4 млн в организации, которые занимаются поддержкой чернокожих детей и обучением расовому равенству.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Дэвид Линч в новом прогнозе погоды также поддержал протесты в США. В отличие от обычных прогнозов погоды, в новом видео он сидит на фоне плаката, на котором содержится послание в поддержку движения Black Lives Matter.
Добавьте наши новости в избранные источники