LEGO прекратит рекламу наборов с полицейскими в США

https://static.news.ru/photo/f8fd80da-a657-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: The LEGO Group

Компания LEGO решила прекратить рекламировать наборы с полицейскими, пожарными и преступниками на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

О прекращении промоакций конкретных сетов говорится на сайте Toybook со ссылкой на сообщение пресс-службы производителя. Компания решила поддержать акцию «Вторник блэкаута» и попросила своих партнёров воздержаться от рекламы тематических наборов.

Мы сожалеем обо всех недоразумениях и впредь постараемся чётче выражать свои намерения, — говорится в заявлении.

Согласно разосланным партнёрам письмам, LEGO хочет убрать из рекламы более 30 сетов, среди которых — полицейские и пожарные участки, Белый дом, преступники и детали в виде бронежилетов, значков и наручников. Компания также планирует направить $4 млн в организации, которые занимаются поддержкой чернокожих детей и обучением расовому равенству.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Дэвид Линч в новом прогнозе погоды также поддержал протесты в США. В отличие от обычных прогнозов погоды, в новом видео он сидит на фоне плаката, на котором содержится послание в поддержку движения Black Lives Matter.