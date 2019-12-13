https://static.news.ru/photo/6cba50de-1daf-11ea-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: hansonsauctioneers.co.uk

Купленную за один пенс книгу «Гарри Поттер и Тайная комната» продали за 2,3 тысячи фунтов стерлингов.

Экземпляр, подписанный автором Джоан Роулинг в 1998 году, ушёл с молотка аукционного дома Hansons Auctioneers в Великобритании, о чём сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе говорится, что изначально книгу в первом издании приобрёл коллекционер Марк Кавото из графства Дербишир за один пенс. Он начал собирать произведения о Гарри Поттере около 10 лет назад ради своей дочери Холли. Когда ребёнок вырос, родители решили продать коллекцию.

Три штуки были проданы за 20 минут, стоимость каждого издания составила 10 пенсов. Кавото начал скупать книги о юном волшебнике почти за бесценок в благотворительных магазинах и в Интернете. Сейчас в коллекции мужчины около 1500 экземпляров.

Как писал NEWS.ru, первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей. Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря.