Известный дрессировщик Юрий Куклачёв высказался на тему нецензурной брани. По его словам, люди, работающие в области искусства, не должны высказываться матом.
Куклачёв отметил, что тема для него является болезненной, но материться недопустимо ни в жизни, ни на сцене. Данный приём опускает человека «ниже уровня животного», и потом «эту грязь смыть невозможно»,
Он уверен, что ругаться матом — это «непростительный грех, который вредит душе и телу человека».
Когда ты выругался, и это становится твоей нормой жизни, эту грязь уже потом смыть невозможно. Она заполняет твои сосуды, у тебя инсульт будет, — заявил Куклачёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачёв отреагировал на историю о коте-наркокурьере, который сбежал из тульской колонии. Он заявил, что забрал бы хвостатого себе, так как из него получился бы прекрасный артист. Он посоветовал искать сбежавшего четвероногого в людных местах и близлежащих домах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен