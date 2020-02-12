https://static.news.ru/photo/87365600-4e2f-11ea-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Известный дрессировщик Юрий Куклачёв высказался на тему нецензурной брани. По его словам, люди, работающие в области искусства, не должны высказываться матом.

Куклачёв отметил, что тема для него является болезненной, но материться недопустимо ни в жизни, ни на сцене. Данный приём опускает человека «ниже уровня животного», и потом «эту грязь смыть невозможно», заявил дрессировщик телеканалу «Царьград».

Он уверен, что ругаться матом — это «непростительный грех, который вредит душе и телу человека».

Когда ты выругался, и это становится твоей нормой жизни, эту грязь уже потом смыть невозможно. Она заполняет твои сосуды, у тебя инсульт будет, — заявил Куклачёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачёв отреагировал на историю о коте-наркокурьере, который сбежал из тульской колонии. Он заявил, что забрал бы хвостатого себе, так как из него получился бы прекрасный артист. Он посоветовал искать сбежавшего четвероногого в людных местах и близлежащих домах.