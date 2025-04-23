Конфликт с Пугачевой, санкции, суды, здоровье: как живет Долина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что певица Алла Пугачева недолюбливала ее. Что об этом известно, как сейчас живет Долина, какие последние новости выходили о ней?

Почему Пугачева недолюбливала Долину

По словам Долиной, Пугачева недолюбливала ее из-за песни «Погода в доме». Артистка упомянула, что Руслан Горобец, который создал эту композицию, долгое время работал руководителем группы «Рецитал», выступающей с Пугачевой.

«И она (Алла Пугачева. — NEWS.ru) предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. <...> И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее. И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать. Наверное», — предположила Долина.

Певица уточнила, что к моменту создания песни «Погода в доме», Горобец уже не работал с Пугачевой. По признанию Долиной, она всегда уважительно относилась к своей коллеге.

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В марте Долина заявила, что Пугачеву не нужно лишать званий. Она напомнила, что свои звания Примадонна заслужила.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — заявила Долина.

Как Долина едва не лишилась квартиры из-за мошенников

В марте текущего года Долиной вернули ее квартиру, писал Telegram-канал SHOT. Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования певицы и сделал ее единственной законной владелицей недвижимости.

Отмечается, что Полине Лурье, которая оспаривала право на владение квартирой в Хамовниках, суд отказал. Женщина также называла себя законной собственницей жилья.

СМИ сообщали, что в 2024 году Долина стала жертвой крупного обмана мошенников. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки». Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая работала в столичной инженерно-консалтинговой компании.

Ранее суд продлил срок ареста четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении Долиной. Обвиняемые останутся под стражей минимум до 28 мая.

Что известно о здоровье Долиной

Сообщалось, что психиатрическая экспертиза признала Долину психически неустойчивой в момент продажи квартиры в центре столицы за 112 млн рублей. По данным источника, проверка прошла в рамках уголовного дела, где певица фигурировала как потерпевшая сторона.

SHOT писал, что Долина также обратилась к врачам из-за травмированного плеча. По данным канала, она пожаловалась на то, что не может шевелить рукой.

При этом концертный директор певицы Сергей Пудовкин опроверг слухи о плохом самочувствии артистки. В беседе с NEWS.ru он заявил, что плотный гастрольный график и активность звезды говорят сами за себя.

Он также предложил всем сомневающимся заглянуть на страницы артистки в социальных сетях, где можно увидеть хронику ее гастролей. Пудовкин добавил, что в преддверии юбилея Долиной в Кремле, который состоится 10 сентября, команда делает все возможное для комфорта и здоровья звезды.

За что Долина попала под санкции

Долина подпала под ограничения в рамках 15-го пакета санкций Евросоюза. Отмечается, что певица оказалась в черном списке из-за поддержки СВО, выступлений перед российскими военными и концертов, которые она проводила в городах Донбасса. Артистке теперь будет запрещен въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а также любые финансовые операции.

Пудовкин заявил, что Долина не будет комментировать эти «глупости и гадости».

«Не того уровня артист, чтобы на это обращать внимание. <...> Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — сказал Пудовкин.

В 2022 году Долину приезжала в Донбасс, что поздравить местных жителей с Днем республики. Тогда она сообщила, что надолго запомнит поездку: «Глаза, которые я видела, я долго не смогу забыть. Это совершенно другой взгляд, это взгляд людей, которые прошли через ад».

Также она сообщила о сожалении о том, что не может попасть в Одессу, где провела детство и где у нее похоронены родители, бабушки и дедушки. Певица отметила, что ухаживать за могилами ей помогают две подруги.

При этом артистка отмечала, что «прежней Одессы уже нет»: «Я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет. Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад — гражданкой России».

В 2015 году Украина запретила Долиной въезд в страну после ее публичной поддержки присоединения Крыма к России. В 2023-м Украина и Канада ввели против нее санкции, а Латвия запретила ей посещать страну.

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