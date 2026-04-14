Концертный директор Пугачевой оценила слухи о ее возвращении

Слухи о том, что певица Алла Пугачева может вернутся в Россию не являются правдой, рассказала «Фонтанке» концертный директор артистки Елена Чупракова. Ранее говорилось, что исполнительница посетит страну на свой день рождения, 15 апреля.

Это неправда, — сказала Чупракова.

О том, что Пугачева может вернуться к 15 апреля сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить вопросы по недвижимости и концертной деятельности.

До этого соседи Пугачевой на Кипре рассказали, что она вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Как утверждают знакомые Примадонны, ее состояние на острове дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике друга.

Также журналисты выяснили, что золотую трость Примадонны оценили в €270 (около 26 тыс. рублей). Аксессуар итальянского производства украшен имитацией бриллиантов и позолотой. Сама трость выполнена из латуни с позолотой, а ручка в форме крюка инкрустирована черными стеклянными вставками, стержень покрыт гравировкой.