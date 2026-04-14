Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:30

Концертный директор Пугачевой оценила слухи о ее возвращении

Концертный директор Чупракова опровергла слухи о возвращении Пугачевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Слухи о том, что певица Алла Пугачева может вернутся в Россию не являются правдой, рассказала «Фонтанке» концертный директор артистки Елена Чупракова. Ранее говорилось, что исполнительница посетит страну на свой день рождения, 15 апреля.

Это неправда, — сказала Чупракова.

О том, что Пугачева может вернуться к 15 апреля сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить вопросы по недвижимости и концертной деятельности.

До этого соседи Пугачевой на Кипре рассказали, что она вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Как утверждают знакомые Примадонны, ее состояние на острове дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике друга.

Также журналисты выяснили, что золотую трость Примадонны оценили в €270 (около 26 тыс. рублей). Аксессуар итальянского производства украшен имитацией бриллиантов и позолотой. Сама трость выполнена из латуни с позолотой, а ручка в форме крюка инкрустирована черными стеклянными вставками, стержень покрыт гравировкой.

Шоу-бизнес
Россия
Алла Пугачева
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.