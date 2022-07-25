Концертный директор «Би-2» отреагировал на отмену концерта в Воронеже

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Участники группы Би-2 Александр Уманский и Егор Бортник

Концертный директор группы «Би-2» Александр Крестин в беседе с NEWS.ru отреагировал на новость об отмене выступления группы «Би-2» в Воронеже в рамках рок-фестиваля «Чернозем». Информацию об этом ранее сообщил портал «Вести Воронеж» со ссылкой на оргкомитет мероприятия. Крестин рассказал, что пока не располагает подобной информацией.

У нас пока нет такой информации, — ответил Крестин.

Он добавил, что других выступлений «Би-2» пока не отменяли. NEWS.ru обратился за комментариями к организаторам рок-фестиваля в Воронеже.

Рок-фестиваль «Чернозем» запланирован на 19–21 августа. На мероприятии в том числе должны были выступить группы «Би-2» и ДДТ, но их выступления, по информации СМИ, отменили без объяснения причин. При этом другие хедлайнеры фестиваля, среди которых Вячеслав Бутусов и группа «Сплин», остаются.

Ранее среди промоутеров в России стал распространяться список, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Отмечается, что в списке оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. В него вошли, например, группа «Би-2», а также певица Земфира.