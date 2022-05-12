Disney раскрыла убытки после ухода из России Disney потеряла $195 млн после ухода из России

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The Walt Disney Company понесла потери на сумму $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России, следует из отчётности компании по итогам второго квартала 2022 года. При этом квартальная выручка Disney выросла на 23% в годовом выражении, до $19,25 млрд.

Компания зафиксировала расходы на общую сумму $195 млн из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился, — говорится в документе.

Ранее компания заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. Сообщалось, что решение затронет весь бизнес, включая лицензирование контента и продукции, круизной линии, а также работы журнала National Geographic.

Также стало известно, что киностудия Disney полностью приоcтановила прокат своих картин в кинотеатрах России. Запрет на покaз затронул не только зарубежные проекты студии, но и российские релизы вроде «Мистера Нокаутa». Кроме того, компания заморозила лицензирование проектов для видеосервисов.