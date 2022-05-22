Канделаки заступилась за Соловьёва после слов о Екатеринбурге

Тина Канделаки / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Тина Канделаки оправдала Владимира Соловьёва, нелестно высказавшемся о Екатеринбурге. Ведущая ответила на вопросы зрителей в ходе программы «Битва ораторов» в театре Veneziano в Екатеринбурге, сообщает портал 66.ru.

Пришедший на встречу журналист спросил у продюсера, имеет ли право представитель федерального канала так выражаться о регионе. Ранее Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов», чем крайне возмутил его жителей.

Канделаки на это ответила, что Владимир Соловьёв — «человек резкий». у неё самой было несколько этапов работы с ним — в буквальном смысле «от любви до ненависти». В пример телеведущая привела свою работу с Садальским на радио «Серебряный дождь», где Соловьёв был их самым «жутчайшим» оппонентом. Но после характер их отношений изменился.

И именно по медийной работе у меня никогда к нему вопросов нет, потому что он очень чёткий: сказано — сделано. Я знаю про эту историю, честно говоря, — поделилась с екатеринбуржцами журналистка, отметив, что разговаривать о ведущем в его отсутствие «не совсем корректно» и для разбора ситуации надо спросить самого Соловьёва.

По мнению Канделаки, фраза была сказана в эфире на эмоциях, так как все сейчас переживают непростой период.

Мы сейчас находимся все во взвинченном состоянии. Я не знаю контекст, но результат от этой реплики, эмоциональный взрыв, он очевиден, — подытожила ведущая.

Также Канделаки заверила, что считает Екатеринбург одним из перспективных российских городов с прекрасной архитектурой, авангардистскими взглядами.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего Владимира Соловьёва против города и его жителей на соответствие законодательству. Ответ на неё ожидается в начале июня.