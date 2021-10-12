«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix

Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Он официально набрал 111 млн поклонников, что сделало сериал самым просматриваемым за всю историю сервиса. Об этом сообщается в Twitter компании.

Таким образом, за 25 дней с момента премьеры сериал обогнал по просмотрам американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели набрал 82 млн просмотров. Южнокорейский сериал возглавил топ Netflix в 90 странах и вошёл в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть $40 млн, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что займётся проверкой сериала, который может пагубно повлиять на детей, несмотря на маркировку «18+». В лиге сообщили, что получили несколько обращений от родителей в связи с показом сериала на платформах Netflix и «КиноПоиск». Родители считают, что у некоторых зрителей, особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из сериала.