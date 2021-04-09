Игорь Верник рассказал, как его отец провёл последние дни

https://static.news.ru/photo/ae90d8dc-9a88-11eb-84ba-96000091f725_660.jpg Игорь Верник Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Игорь Верник рассказал, как его отец Эмиль Верник провёл последние дни своей жизни. Народный артист умер накануне от остановки сердца.

Эмилю Вернику было 96 лет, в последние дни он действительно неважно себя чувствовал. Но несмотря на это, был на ногах и даже сидел за рулём, приводит слова Игоря Верника РИА Новости.

Возил меня просто в удовольствие по посёлку, сам сидел за рулём, — рассказал актёр.

Эмиль Верник был главным режиссёром Всесоюзного радио. За время его работы было сделано более 200 радиопостановок. Роли в радиоспектаклях исполняли Андрей Миронов, Олег Ефремов, Владимир Машков, Олег Табаков, Марина Неёлова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 97-м году жизни скончался народный артист России Эмиль Верник, рассказал его сын Игорь. В настоящий момент место и время похорон ещё неизвестны, их назовут позже.