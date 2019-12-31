Российский автор и исполнитель Игорь Николаев стал обладателем звания «Народный артист».
Почётного титула удостоились также актриса и телеведущая Ангелина Вовк и музыкант Сергей Жигулин. Указ о награждении государственными наградами, подписанный президентом России Владимиром Путиным,
Кроме того, ректор РАНХиГС Владимир Мау стал обладателем ордена Александра Невского за вклад в научно-педагогическую деятельность.
Ордена Дружбы за заслуги в укреплении сотрудничества между народами получили секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.
Как писал NEWS.ru, Игорь Николаев выразил сомнение, что Алла Пугачёва покинет шоу-бизнес. Он видит её будущее в кино или в продюсировании артиста.
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