https://static.news.ru/photo/f2327660-2bab-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский автор и исполнитель Игорь Николаев стал обладателем звания «Народный артист».

Почётного титула удостоились также актриса и телеведущая Ангелина Вовк и музыкант Сергей Жигулин. Указ о награждении государственными наградами, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, ректор РАНХиГС Владимир Мау стал обладателем ордена Александра Невского за вклад в научно-педагогическую деятельность.

Ордена Дружбы за заслуги в укреплении сотрудничества между народами получили секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.

Как писал NEWS.ru, Игорь Николаев выразил сомнение, что Алла Пугачёва покинет шоу-бизнес. Он видит её будущее в кино или в продюсировании артиста.