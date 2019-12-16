https://static.news.ru/photo/d5aac896-2005-11ea-a2e7-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певец Игорь Николаев считает, что Алла Пугачёва не покинет шоу-бизнес. Он видит её будущее в кино или в продюсировании артиста.

Она может делать всё что угодно, и это точно будет успешно, — заявил Николаев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В начале ноября Алла Пугачёва во время концерта в Минске сказала, что намерена сделать паузу в музыкальной деятельности. По её словам, следующее выступление она устроит, когда ей исполнится 80.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал заняться вопросом кинокарьеры Аллы Пугачёвой. Об этом он заговорил на премьере фильма «Тот самый концерт», посвящённый Примадонне.