«Хотела стать сильнее»: певица Адель раскрыла секрет похудения

Британская певица Адель похудела на 45 килограммов и поразила мир новыми кадрами для Vogue. В интервью модному журналу она раскрыла секрет своего преображения. Оказалось, трансформация певицы длилась около одного-двух лет. При этом цели похудеть у неё не было.

Всё началось с моей тревожности. Когда я тренировалась, ситуация улучшалась. У меня не было цели похудеть, я просто хотела стать сильнее и постараться больше времени проводить без телефона, — призналась Адель.

Похудение певицы показалось поклонникам экстремальным, однако сама артистка уверяет: люди потеряли нить её преображения, потому что она не афишировала в течение этих лет работу над своим телом. Она отметила: общество привыкло, что звёзды документируют свою жизнь в Instagram, а Адель этого не делала.

Мне абсолютно всё равно мнение других. Я делаю всё ради себя, — пояснила она.

Как рассказала героиня материала, она стала заниматься спортом и довольно быстро стала зависима от физических упражнений. Сейчас она тренируется два-три раза каждый день. По словам певицы, утром она выполняет силовые тренировки, затем отправляется на прогулку или бокс, а в вечернее время предпочитает кардионагрузки.

Мне нужна была зависимость, чтобы моя голова встала на место. Это могло быть даже вязание, но я нашла другое занятие, — заключила Адель.

Адель всегда называла себя «поющей леди» и много раз говорила в интервью, что «вес никогда не создавал мне проблем». И казалось, что это действительно так: трек «Hello» и другие хиты покоряли все музыкальные чарты, певица попала в список самых богатых исполнителей Великобритании и добилась мировой славы. При этом Адель не раз говорила в интервью, что не любит спорт, потому что он ей даётся тяжело.

Ранее Адель подтвердила свои отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Её избранник является влиятельным человеком в мире спорта. По данным Forbes, мужчина является вторым по значимости человеком в мире баскетбола. Журнал оценил его состояние в 46 миллионов долларов.