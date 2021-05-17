«Хотел свободы»: Лысенков рассказал о причинах ухода из Александринки

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Известный российским телезрителям по сериалу «ИП Пирогова» актёр Дмитрий Лысенков рассказал «Экспресс газете», почему ушёл из Александринского театра, где был премьером.

По словам артиста три года назад он сам не продлил контракт с питерским театром. При этом он рассчитывал продолжить играть свои спектакли по договору, но руководство в лице Валерия Фокина по-другому решило.

Хотел получить хоть немного свободы: сниматься в кино, играть на других сценах. Мечтал стать не крепостным, а хозяином собственного расписания, — признался актёр.

Лысенков отметил, что несмотря на то, что он был премьером, театр избавился от него быстро и ввёл на его роли других актёров.

Сейчас артист играет в театре «Современник», в Театре Наций репетирует у Константина Богомолова «На всякого мудреца...». Он также играет в «Преступлении и наказании» в питерском театре Богомолова «Приют комедианта». Кроме того, Лысенков играет в кино. Как отметил актёр, своей карьерой в кино он доволен, но ему хочется хочется больше ролей, где можно себя проявить.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лысенков отказался от участия в финале проекта «Танцы со звёздами» из-за травмы на ногах. Он признался, что имеет широконогтевое строение нижних конечностей. Узконосая бальная обувь стала проблемой для артиста.