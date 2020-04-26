Гоблин раскритиковал книгу «Зулейха открывает глава», не читая её

https://static.news.ru/photo/9731a890-87d0-11ea-a098-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пучков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал оценку книге Гузель Яхиной «Зулейха открывает глава». При этом он отметил, что не читал роман.

Пучков считает, что книга представляет собой «антисоветскую блевотину». Свою позицию он объяснил тем, что книжные магазины усилено рекламируют роман, называя его хитом продаж. По словам Гоблина, на соответствующих полках книги размещаются за большую плату.

Обладает ли это произведение какими-то художественными достоинствами? Вот я, не читая, тебе сразу скажу — нет, — сказал Пучков в одном из выпусков его проекта «Синий Фил».

Ранее NEWS.ru писал, что снятый по книге Яхиной сериал возмутил верующих наличием интимной сцены в мечети, а также использованием имён действующих мусульманских муфтиев.