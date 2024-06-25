Глухота, слова об СВО, набожность: как живет Борис Корчевников

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Борис Корчевников, которому в 2015 году диагностировали опухоль мозга и провели операцию, рассказал, что тяжело пережил период реабилитации. О чем молится телеведущий, что он говорил об СВО, что известно о его здоровье?

Что известно о здоровье Корчевникова

В YouTube-шоу «Не Пруст» Корчевников признался, что до сих молится об избавлении от последствий заболевания.

«Что бы я попросил у Бога? Мне просто ответить на этот вопрос, потому что я практически каждый день его об этом прошу. <...> Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», — отметил ведущий.

Корчевников добавил, что в первое время после операции не мог даже двигаться без посторонней помощи. Кроме того, продолжил телеведущий, его преследуют осложнения — во время оперативного вмешательства ему задели слуховой нерв, а в детстве из-за менингита он вовсе оглох на одно ухо. Сейчас, отметил Корчевников, его жизнь можно описать всего одним словом — «тишина».

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. В одном из выпусков «Судьбы человека» он рассказал, что поправился из-за лечения.

Тогда же журналист указал, что во время операции был задет слуховой нерв, из-за чего телеведущий теряет слух. Другое ухо глухое с детства, поскольку, будучи ребенком, он перенес менингит.

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — признавался журналист.

Как Корчевников пришел к религии

Журналист отличается особой религиозностью. По словам Корчевникова, он пришел к вере в 21 год благодаря девушке, в которую был влюблен.

«„Ты не хочешь съездить к мощам [святой Матроны Московской в Покровский монастырь] помолиться за здоровье? Поезжай, из этого что‑то может выйти“, — говорит мне она. Мы несколько часов стояли в очереди, как вдруг я увидел яркий свет. Этот яркий софит осветил мою жизнь. Я понял, что моя жизнь — это темная комната, в которой я ничего раньше не видел. Было ощущение, что в этом истина», — делился воспоминаниями Корчевников в интервью журналу «Фома».

В 2012 году РПЦ оказалась в центре нескольких крупных скандалов. В этот год был суд над Pussy Riot из-за панк-молебна, скандал с часами священника за $30 тысяч и слухи об элитной недвижимости патриарха Кирилла. Тогда Корчевников выпустил фильм «Не верю!», в котором встал на защиту церкви. Коллеги критиковали картину и журналиста.

В феврале 2017 года Корчевников занял пост гендиректора и продюсера канала «Спас». После этого в эфире чаще стали говорить на общественно-политические темы. При этом журналист не оставлял шоу «Судьба человека» на «России 1».

«Я ищу настоящего человека, искреннего: в его детстве, боли, слабостях. И стараюсь раскрыть его максимально. Когда мне это удается, я не испытываю ничего, кроме благодарности и любви к этому человеку», — отмечал журналист.

Что Корчевников говорил об СВО

Корчевников поддержал проведение спецоперации на Украине. Журналист несколько раз был в зоне боевых действий.

«На Украине мы сражаемся с озверевшим фашистским левиафаном, изнасиловавшим эту землю», — писал Корчевников в феврале 2022 года в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, Украину наказывает Бог. Корчевников подчеркивал, что если «не русский солдат, то сам Господь решит судьбу Киева», спасти который может только «русский мир».

Евросоюз внес Корчевникова в санкционный список. Журналист расценил это как «лучший сигнал о том, что он с коллегами все делает правильно».

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