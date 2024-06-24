«Каждый день прошу»: Корчевников ищет спасения от болезней у Бога Корчевников заявил, что молит Бога об исцелении от болезней

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Борис Корчевников

Телеведущий Борис Корчевников, которому в 2015 году диагностировали опухоль мозга и провели операцию, рассказал, что тяжело пережил период реабилитации. В YouTube-шоу «Не Пруст» он признался, что до сих молится об избавлении от последствий заболевания.

Что бы я попросил у Бога? Мне просто ответить на этот вопрос, потому что я практически каждый день его об этом прошу. <...> Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно, — отметил ведущий.

Корчевников добавил, что в первое время после операции не мог даже двигаться без посторонней помощи. Кроме того, продолжил телеведущий, его преследуют осложнения — во время оперативного вмешательства ему задели слуховой нерв, а в детстве из-за менингита он вовсе оглох на одно ухо. Сейчас, отметил Корчевников, его жизнь можно описать всего одним словам: «тишина».

В феврале 2017 года Корчевников занял пост генерального директора и продюсера канала «Спас». После этого в эфире чаще стали говорить на общественно-политические темы. При этом журналист продолжает вести шоу «Судьба человека» на «России 1», где общается со звездами отечественного шоу-бизнеса. Корчевников рассказывал, что в этой передаче всегда старается максимально раскрыть гостя, его боли и слабости.