Онкология, глухота, вера в Бога: как живет Борис Корчевников

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Борис Корчевников

Борис Корчевников знаком зрителям как ведущий программ «Судьба человека» и «Жизнь и судьба», выходящих на телеканале «Россия 1». Как живет журналист, что известно о его здоровье?

Что известно о биографии Бориса Корчевникова

Корчевников родился в 1982 году в Москве. Мать будущего журналиста была заместителем главного инженера МХТ им. Чехова, а затем руководила музеем театра. С отцом Вячеславом Орловым молодой человек познакомился только в 13 лет. Он был заведующим художественно-постановочной частью Театра имени Владимира Маяковского, а затем директором Московского драматического театра имени Пушкина.

В детстве Корчевников сыграл роль юного Давида Шварца в спектакле «Матросская тишина», а затем попал на телевидение. Подросток сначала вел детскую программу «Там-там новости» на РТР, а затем программу «Башня» о музыке, трендах, культуре и проблемах молодежи.

После школы Корчевников поступил на факультет журналистики в МГУ. На последних курсах он начал подрабатывать на НТВ в качестве корреспондента. Ему довелось участвовать в подготовке выпусков программы «Намедни», благодаря чему он познакомился с Леонидом Парфеновым. Последнего Корчевников считает своим учителем.

«Он показал, как существовать в этой профессии. Когда один раз попал в этот мир, уже не можешь от него отказаться, а потом начинает казаться, что, кроме этого, ты больше ничего не умеешь», — вспоминал журналист.

В карьере Корчевникова были и съемки в кино. Одной из самых запоминающихся была роль суворовца Синицына в сериале «Кадетство». Благодаря сериалу Корчевников получил новую порцию славы и перешел работать на СТС: с 2008 года он был директором департамента регионального вещания, с 2010-го — креативным продюсером и ведущим.

Фото: Ltd Foma/Global Look Press Борис Корчевников

Как Корчевников пришел к религии

Журналист отличается особой религиозностью. По словам Корчевникова, он пришел к вере в 21 год благодаря девушке, в которую был влюблен.

«„Ты не хочешь съездить к мощам [святой Матроны Московской в Покровский монастырь] помолиться за здоровье? Поезжай, из этого что‑то может выйти“, — говорит мне она. Мы несколько часов стояли в очереди, как вдруг я увидел яркий свет. Этот яркий софит осветил мою жизнь. Я понял, что моя жизнь — это темная комната, в которой я ничего раньше не видел. Было ощущение, что в этом истина», — делился воспоминаниями Корчевников в интервью журналу «Фома».

В 2012 году РПЦ оказалась в центре нескольких крупных скандалов. В этот год был суд над Pussy Riot из-за панк-молебна, скандал с часами священника за $30 тысяч и слухи об элитной недвижимости патриарха Кирилла. Тогда Корчевников выпустил фильм «Не верю!», в котором встал на защиту церкви. Коллеги критиковали картину и журналиста.

В феврале 2017 года Корчевников занял пост гендиректора и продюсера канала «Спас». После этого в эфире чаще стали говорить на общественно-политические темы. При этом журналист не оставлял шоу «Судьба человека» на «России 1».

«Я ищу настоящего человека, искреннего: в его детстве, боли, слабостях. И стараюсь раскрыть его максимально. Когда мне это удается, я не испытываю ничего, кроме благодарности и любви к этому человеку», — отмечал журналист.

Как Борис Корчевников относится к СВО

Корчевников поддержал проведение спецоперации на Украине. Журналист несколько раз был в зоне боевых действий.

«На Украине мы сражаемся с озверевшим фашистским левиафаном, изнасиловавшим эту землю», — писал Корчевников в феврале 2022 года в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, Украину наказывает Бог. Корчевников подчеркивал, что если «не русский солдат, то сам Господь решит судьбу Киева», спасти который может только «русский мир».

Евросоюз внес Корчевникова в санкционный список. Журналист расценил это как «лучший сигнал о том, что он с коллегами все делает правильно».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Корчевников

Правда ли, что Борис Корчевников серьезно болен

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. В одном из выпусков «Судьбы человека» он рассказал, что поправился из-за лечения.

Тогда же журналист указал, что во время операции был задет слуховой нерв, из-за чего телеведущий теряет слух. Другое ухо глухое с детства, поскольку, будучи ребенком, он перенес менингит.

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — признавался журналист.

Читайте также:

«Я по образованию социолог и строитель»: как живет ведущий Анатолий Кузичев

«Пусть говорят» возвращается: начали с Ванги и Алибасова, кто дальше

Познер, служба в Афганистане, пиар от либералов: как живет Артем Шейнин