Ушел с лейбла Тимати, потерял Клюкину, расстался с Карнавал: скандалы Крида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

25 июня кумиру российской молодежи Егору Криду исполняется 30 лет. Его называют русским Джастином Бибером за внешность и любовь девочек-подростков. Несмотря на то что певец не из бедной семьи, он сам строил себе путь в российском шоу-бизнесе. Сначала артист заключил контракт с лейблом Black Star, а потом смог без потерь прекратить сотрудничество с ним. Как Крид стал популярным, с кем из звезд ему приписывали романы и где он сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Крид начинал карьеру

Егор Булаткин (настоящее имя Егора Крида) родился 25 июня 1994 года в Пензе. Его отец — Николай Булаткин — владелец одной из крупнейших в России фабрик по переработке орехов «Унитрон». Со ссылкой на базу СПАРК Forbes писал, что в 2019 году фабрика отца Булаткина принесла около 3,8 млрд рублей выручки. Мать Егора занималась семьей и помогала мужу в бизнесе.

Крид говорил, что его родители интересовались музыкой. По словам артиста, мать любила петь, а у отца в молодости была группа. В детстве Егор и его сестра устраивали для родителей концерты, за которые те платили им деньги.

В подростковом возрасте Егор, как и многие его сверстники, увлекся рэпом и стал записывать треки. Тогда он придумал себе псевдоним KReeD, который со временем превратился в Крид.

«В 11 лет я написал свою первую композицию, она называлась „Амнезия“. Конечно, это было смешно, непрофессионально и чересчур эмоционально, но это был первый шаг большого творческого пути, по которому мне еще идти и идти», — написано на странице артиста во «ВКонтакте».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Егор Крид и Владимир Миклошич

Как Крид прославился в интернете

Первые треки начинающего исполнителя не пользовались популярностью, прорыв случился в 2011 году, когда песня Егора «Любовь в Сети» разошлась в интернете. Крид записал на нее клип, потратив восемь тысяч рублей, выложил на YouTube и быстро собрал миллион просмотров. Сегодня у клипа уже 20 млн просмотров.

Егор продолжил стараться и снял видео на песню Тимати «Не сходи с ума». Ролик не только набрал миллионные просмотры, но и привлек внимание рэпера и известного лейбла Black Star к начинающему артисту.

Один из совладельцев лейбла и партнер Тимати Пашу (Павел Курьянов) начал переговоры с Егором и его отцом. После школы Крид переехал в Москву и поступил на продюсерский факультет в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Впоследствии он взял академический отпуск, чтобы заниматься творчеством, в итоге он так и не завершил обучение.

В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Крид признавался, что первое время «зарабатывал на лейбле очень мало — 30–50 тысяч рублей в месяц». Его спасало то обстоятельство, что ему было негде жить в столице: он пользовался квартирой старшей сестры, которая уехала покорять Голливуд.

Лейбл уже был готов расторгнуть контракт с юношей, который не оправдал их бизнес-надежд и оказался неприбыльным проектом, но в 2014 году певец записал песню «Самая-самая», которая стала популярной. В клипе на трек «Надо ли» снялась Вика Боня, в клипе «Старлетка» — Мирослава Карпович.

По итогам 2015 года Егор Крид стал лауреатом премии МУЗ-ТВ в номинации «Прорыв года». В марте 2016-го Егор Крид дал сольный концерт в «Крокус Сити Холле», который прошел с большим успехом. Далее последовали сольные концерты артиста в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Светлогорске, которые проходили с аншлагом.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Егор Крид на премии МУЗ-ТВ

В 2017 году Крид выпустил второй студийный альбом «Что они знают?», который занял верхние строчки в музыкальных чартах. В 2019 году Крид принял участие в съемках клипа на песню «Цвет настроения черный» вместе с Филиппом Киркоровым и Тимати. Ролик стал успешным и на момент написания статьи набрал на YouTube 182 млн просмотров.

Что известно об уходе Крида из лейбла Тимати

В 2019 году у Крида закончился контракт с лейблом. Он не стал его продлевать, несмотря на то что условия договора были гораздо лучше, чем в начале карьеры Егора (значительно больший процент прибыли).

До этого другие артисты — рэпер Леван L-One Горозия и Кристина Си (Саркисян) — уходили из лейбла со скандалами и потерями. Им даже не разрешили использовать их сценические псевдонимы.

Владельцы Black Star хотели получить с Крида миллионы за права на песни, которые достались бы ему, но конфликт интересов удалось уладить. Продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Борис Роттенберг помогли Егору в этой ситуации.

«Мы общались друг с другом, у нас был контакт с этими ребятами, и, когда возник конфликт [между Кридом и совладельцами лейбла], мы объяснили ребятам по-отечески, как правильно себя вести. Мы не участвовали в долях, в каких-то процессах, мы помогли им разобраться в их проблемах», — сказал NEWS.ru Пригожин.

Пригожин отметил, что со стороны Крида это было абсолютно нормальное желание — идти дальше, зарабатывать больше, учитывая то, что певец был на пике популярности.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Тимати и Егор Крид

С кем из звезд встречался Крид

Крид начинал карьеру с образа рэпера-хулигана, но впоследствии имидж артиста изменился. Это произошло в том числе благодаря его участию в проекте «Холостяк» на ТНТ в качестве главного героя в 2018 году. В финале шоу Егор выбрал блогера Дарью Клюкину, которая пришла на проект уже во второй раз. Однако в итоге их отношения не сложились: вскоре они расстались. Поклонники Крида вслед за Тимати еще долго спрашивали артиста в соцсетях: «Где Даша?»

В разное время Криду приписывали романтические отношения с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, моделью Дианой Мелисон, моделью и блогером Вики Одинцовой, певицей Нюшей и Tik-Tok-звездой Валей Карнавал. Слухи о романе с последней возникли в 2020 году после того, как Крид и Карнавал вместе провели новогодние каникулы в Дубае.

После завершения отношений Карнавал обвинила избранника в абьюзе, а Крид высмеивал ее в клипах. В 2022-м Валя рассказала о расставании с Егором в эфире проекта «Звезды в Африке» на ТНТ.

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент», — заявила Карнавал.

Музыкальный критик Сергей Дворцов считает, что многочисленные любовные истории можно назвать пиар-романами.

«Что такое в шоу-бизнесе бракоразводный процесс, свадебный процесс, какие-то романы? Это определенный пиар-ход, а пиар — это цитируемость. Дальше начинаются приглашения от организаторов, которые наблюдают за прессой. Безусловно, это помогает и увеличению гонораров, и концертным мероприятиям, и рекламным контрактам», — сказал Дворцов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певцы Нюша (Анна Шурочкина) и Егор Крид

В чем секрет успеха Крида

Критик Сергей Дворцов считает: очень важно, что публика изначально воспринимала Крида как простого мальчика из Пензы, который добился всего сам.

«Потому что он первый в семье и без усилий отца добился успеха в музыке», — объяснил Дворцов.

Иосиф Пригожин видит успех Крида в удачном синтезе разных характеристик. «Это сочетание всего: внешности, подачи и того, что он предлагает то, что любит молодежь. Он с ними на одной волне, по которой они плывут, вот он ее поймал и плывет, как серфингист. Молодой красивый парень, а почему бы и нет?» — предположил продюсер.

По мнению Дворцова, популярность Крида, которая не так давно была на пике, сейчас начинает падать. «На сегодняшний день, мне кажется, Егор, безусловно, имеет популярность, но она уже начинает сходить на нет, потому что поколение меняется. На смену Егору Криду, Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дане Милохину приходят другие люди. Идет затмевание, конкуренция на музыкальном рынке, и не нужно забывать, что происходит смена поколений», — объяснил Дворцов.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Иосиф Пригожин и Егор Крид

Что говорят о Криде коллеги по шоу-бизнесу

Жена Джигана бизнесвумен Оксана Самойлова назвала Егора Крида одним из талантливейших артистов на российской эстраде.

«Это артист, который может постоянно создавать хиты. У нас есть артисты-однодневки, скажем, у которых случился хит какой-то случайно — и вау, полетели, а потом все, они не могут написать больше ничего», — отметила Оксана.

По словам Самойловой, в отечественном шоу-бизнесе есть три артиста, которые могут полноценно работать и постоянно выпускать хиты. Это Аrctic, Баста и Егор Крид.

Певец Стас Пьеха считает, что Егор Крид, безусловно, — кумир молодежи и это заслуженно.

«Внешность нравится, он выступает хорошо, реально хорошо работает на сцене. Треки нравятся его возрастной аудитории. У меня к нему никаких вопросов нет. Если люди покупают [билеты] и приходят, значит, артист это заслужил», — подчеркнул Пьеха.

Читайте также:

Буллинг в школе, пластика и скандал с Мизулиной: как живет Инстасамка

MIA BOYKA: копирование Коки, скандал с Долиной, уход от продюсера

Гробы, пентхаус за полмиллиарда, обвинения в плагиате: как живет Влад А4