Успенская поссорилась с Пригожиным из-за конфликта с Киркоровым Добровинский: Успенская наговорила Пригожину гадостей из-за ссоры с Киркоровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Продюсер Иосиф Пригожин пострадал из-за конфликта артистов Любови Успенской и Филиппа Киркорова, о чем в интервью KP.RU рассказал адвокат Александр Добровинский. По словам правозащитника, медиаменеджер попытался примирить стороны конфликта, однако у него не получилось. Добровинский отметил, что разговор Успенской и Пригожина оказался «неприятным», во время чего певица «наговорила гадостей».

Мне позвонил Иосиф Пригожин и рассказал, как он пытался поговорить с Любой Успенской... чтобы она помирилась с Филиппом Киркоровым. Ведь можно позвонить договориться, извиниться и жить дальше мирно. Филипп очень миролюбивый человек, он давно бы уже отозвал иск, и они с Любой, наконец, зарыли бы топор войны. Но, видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей, — прокомментировал ситуацию Добровинский

По словам Добровинского, Пригожин не ожидал, что «пожилой человек может вести себя настолько неадекватно». Он предположил, что Успенская готова пожертвовать дружескими отношениями «в погоне за уходящей славой».

В ноябре 2023 года Киркоров в своем подкасте «You Want A Scandal Now?» во «ВКонтакте» опроверг заявление Успенской о том, что в молодости предлагал ей стать его женой. Артист назвал слова коллеги «похотливыми мыслями», подчеркнув, что она сама хотела бы быть с ним, но не интересовала его.

После Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской.

В мае 2024 года Успенская предложила Филиппу Киркорову деньги на новые брюки после его иска к ней на сумму 10 млн рублей. Артистка выразила удивление, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой вечеринки». Также Успенская призвала народного артиста спуститься к народу.