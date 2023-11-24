Киркоров назвал похотливыми слова Успенской о предложении руки и сердца Киркоров заявил, что до Пугачевой делал предложение Распутиной и Азизе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров в своем подкасте «You Want A Scandal Now?» во «ВКонтакте» опроверг заявление исполнительницы Любови Успенской о том, что в молодости предлагал ей стать его женой. Артист назвал слова коллеги «похотливыми мыслями», подчеркнув, что она сама хотела бы быть с ним, но не интересовала его. Киркоров также отметил, что перед тем как сделать предложение Алле Пугачевой, «репетировал» на певицах Азизе и Маше Распутиной.

Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Но должен был на ком-то репетировать перед тем, как сделать предложение Алле Пугачевой. Это была генеральная репетиция. Потом Насте Стоцкой говорил, что я люблю. Ну а дальше — гуляй, шальная императрица! Господи, император, примадонн, чего только в жизни не было! — заявил певец.

Ранее 69-летняя Успенская призналась, что в 1994 году Киркоров сделал ей предложение. Исполнительница рассказала, что на тот момент была замужем и лишь посмеялась над происходящим. Через неделю после этого, по словам Успенской, Киркоров женился на Пугачевой. Артистка также назвала Киркорова «фейком» и сообщила, что ей стыдно за него.

Исполнительница также сообщила, что, по ее мнению, Киркоров ведет себя недостойно перед детьми, приходя на программы и «снимая штаны». Успенская подчеркнула, что никогда не помирится с коллегой, потому что он «перегибает палку» и провоцирует скандалы.