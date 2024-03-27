Пьеха раскрыл, когда возобновит концерты после теракта в «Крокусе» Пьеха заявил, что возобновит концерты по окончании траура после теракта

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Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха, общаясь с журналистами на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио», заявил, что отменил все концерты на время траура по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, его команда возобновит концертную деятельность после 29 марта.

У нас отменились все концерты, которые были [запланированы] до послезавтрашнего дня (29 марта. — NEWS.ru). Пока траур, мы отменяем концерты. Как только траур заканчивается, мы продолжаем гастролировать, потому что артист может не только развлекать, но и заставить людей и сопереживать, чувствовать сопричастность к событию, говорить какие-то вещи и петь песни, как мы сегодня поем, — объяснил певец.

Пьеха назвал артистов «рупором», который призван транслировать важные события и подбирать правильные слова. Певец признался, что считает себя именно таким человеком.

Поэтому мы продолжаем концертную деятельность, но, естественно, в дни траура мы не работаем, — добавил он.

Стас Пьеха также рассказал, что исполнил две песни на памятном мероприятии. По его словам, первой стала композиция «Колыбельная» Муслима Магомаева, а второй — произведение собственного сочинения. Артист признался, что сделал свой выбор в пользу этих песен не просто так: песню Магомаева он назвал своей любимой, а собственную песню выбрал потому, что это композиция о том, что нельзя предавать свои принципы и нужно продолжать жить своей жизнью, несмотря на удары судьбы.