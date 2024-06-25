Возвращение в РФ, любовь к Латвии, увольнение: как живет Чулпан Хаматова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова в новом интервью рассказала, планирует ли возвращаться в Россию и с чем связано ее увольнение из Нового Рижского театра. Последние новости об артистке, как она живет сейчас?

Вернется ли Хаматова в Россию

В интервью латвийскому телеканалу Хаматова заявила, что считает своим домом Латвию, пишет Starhit. Местные журналисты также отметили, что, вопреки слухам, Чулпан неплохо научилась разговаривать на латышском языке. Интервью она начала давать именно на нем, чем немало удивила представителей СМИ. Они похвалили ее произношение, хоть и отметили, что пока еще оно далеко до идеала.

«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», — сказала Хаматова.

О возвращении в Россию актриса пока не думает. Хотя еще в прошлом году она признавалась, что ей звонили влиятельные люди, готовые поручиться и помочь с возвращением. Но звезда сериала «Зулейха открывает глаза» говорит, что «сейчас не сможет находиться в Москве рядом со своими коллегами».

Кроме того, артистка сообщила, что увольнение из Нового Рижского театра связано с грядущими гастролями в Европе и Америке — и все они запланированы на следующий сезон.

«Также будут три новых спектакля с Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — рассказала о планах Хаматова.

Актриса также заявила — под конец сезона она очень устала из-за большого количества работы. Например, сейчас Хаматова репетирует с Дмитрием Крымовым новое шоу.

«И это очень тяжелые репетиции, ничего не получается. Это очень интересно, но очень сложно. Это первый спектакль с Крымовым, для меня это тоже эксперимент», — заявила актриса.

Что известно об увольнении Хаматовой из театра

Об увольнении покинувшей Россию артистки из Нового Рижского театра стало известно 19 июня. Спектакли с ее участием соответственно отменили. Источник Delfi, близкий к художественному руководителю театра Алвису Херманису, рассказал, что этот режиссер недоволен работой с актрисой. По его словам, Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб.

В самом культурном учреждении пока официально не заявляли об увольнении актрисы. На сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. Однако источник заявил, что вопрос уже решен, а Хаматова покинет труппу.

Ранее сообщалось, что руководство Латвийского национального театра отказалось от показа постановки Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» с участием Хаматовой и ввело мораторий на спектакли на русском языке до окончания специальной военной операции.

«Сцена национального театра не служит подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — заявил директор культурного учреждения Марис Витолс.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что увольнение Хаматовой из Нового Рижского театра произошло из-за ее русских корней. Он подчеркнул, что факт работы российской артистки наносил репутационный ущерб этому театру, а труппа не могла ее принять.

«Тот факт, что Чулпан Хаматова — российская артистка — работала в латвийском театре, наносил репутационный ущерб этому театру. Сейчас действительно возник такой момент, что страны Прибалтики, по сути, ненавидят русских и все, что связано с Россией. Поэтому в труппе театра и не смогли принять российскую артистку», — пояснил Рудченко.

Также он предположил, что российским артистам, которые покинули родину и критиковали спецоперацию, больше не дадут работать на Западе. Рудченко считает, что отечественные звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.

«С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация, и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались, и теперь они не нужны. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример. Теперь актеров и певцов выживут из Европы. У них за границей больше не будет никакой работы», — отметил он.

Эксперт напомнил, что сначала эти артисты могли зарабатывать на своей антироссийской позиции и думали стать за счет этого «своими». Но, как отметил продюсер, подобного никогда не произойдет, потому что они родились и жили в России. И даже «плевок на родину» не поможет покинувшим РФ знаменитостям, констатировал Рудченко.

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