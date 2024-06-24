SHAMAN: последние новости 24 июня, санкции ЕС, Мизулина, «Я — русский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) включили в санкционный список Евросоюза. Как на это отреагировали сам артист и Екатерина Мизулина, каковы последние новости о SHAMAN 24 июня?

Почему ЕС ввел санкции против SHAMAN

Евросоюз 24 июня ввел санкции против нескольких российских артистов. Ограничения коснулись певцов Полины Гагариной и SHAMAN, а также актера Ивана Охлобыстина. Кроме того, в список попали предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко, информирует представительство ЕС.

Пакет санкций в отношении российских деятелей культуры стал 14-м для ЕС. Под ограничения также попал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов.

Ограничения должны вступить в силу 25 июня 2024 года. Совет ЕС решил также ввести меры по приостановке вещательной или направленной против объединения деятельности некоторых СМИ. Ограничения коснулись изданий «Известия», «Российская газета», Voice of Europe и РИА Новости.

Как уточняется, SHAMAN попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле, говорится в документе Совета Европы. Полина Гагарина при этом получала выгоду от правительства РФ, считают в ЕС.

«[Певец SHAMAN] неоднократно участвовал в организованных Кремлем концертах, а также давал концерты <...> в том числе в рамках военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных сил России», — говорится в документе.

Как отреагировали на санкции ЕС Мизулина и SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина поздравила SHAMAN с включением в санкционный список Евросоюза. В своем Telegram-канале она назвала абсурдом введение рестрикций против деятелей искусств за то, «что их сердце поет о России».

«Моя очередь поздравлять с присвоением звания заслуженного патриота. А вообще, конечно, абсурд, что людей искусства включают в санкции за то, что их сердце поет о России. ЕС противоречит своим же принципам, на которых создавался. Его существование утратило всякий смысл. Клоунада», — написала Мизулина.

Сам Дронов заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза из-за русского происхождения.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что SHAMAN сказал об атаке ВСУ на Севастополь и теракте в Дагестане

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12:15. По данным Министерства обороны России, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города.

По словам губернатора региона Михаила Развожаева, в результате удара погибли пять человек. Жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом. В Минздраве России заявили, что в результате ракетного обстрела Севастополя всего пострадал 151 человек.

SHAMAN отреагировал на трагедию в своем Telegram-канале. Артист поддержал жителей региона, подвергшегося атаке ВСУ.

«Крым и Севастополь, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал Дронов.

В этот же день были совершены вооруженные нападения террористов в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан. Целями атак злоумышленников стали религиозные объекты, часть из которых они подожгли, и полицейские патрули.

Общее количество жертв атаки террористов на полицейских и религиозные здания в Дагестане составило 20 человек, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале. В результате нападений пострадали 46 человек, семь из них получили тяжелые ранения. Среди жертв, помимо сотрудников правоохранительных органов, был православный священник.

Это происшествие также не осталось без внимания SHAMAN. Певец опубликовал в своем Telegram-канале практически аналогичный сообщению про Севастополь пост.

«Дербент и Махачкала, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — отмечается в публикации исполнителя.

Когда ближайшие концерты SHAMAN

С начала 2024 года SHAMAN регулярно выступает по всей России. В некоторых крупных городах, где его концерты пользуются популярностью, он выступил дважды, а в Ростове-на-Дону даже три дня подряд — 2, 3 и 4 апреля.

В июне у Дронова продолжается тур. Так, 25 июня он выступит в ДК «Подмосковье» в Красногорске, а 26 июня — в ДК «Октябрь» в Подольске. В июле SHAMAN даст пять сольных концертов, выступив в Калининграде (1 и 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля) и Анапе (25 июля). Кроме того, у певца запланировано выступление 13 июля на московском стадионе «Лужники» в рамках фестиваля VK Fest.

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