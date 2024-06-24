Мизулина поздравила SHAMAN с европейскими санкциями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила российского певца SHAMAN с включением в санкционный список Евросоюза. В своем Telegram-канале общественный деятель назвала абсурдом введение рестрикций против деятелей искусств за то, «что их сердце поет о России».

Моя очередь поздравлять с присвоением звания заслуженного патриота. А вообще, конечно, абсурд, что людей искусства включают в санкции за то, что их сердце поет о России. ЕС противоречит своим же принципам, на которых создавался. Его существование утратило всякий смысл. Клоунада, — написала Мизулина.

24 июня представительство ЕС сообщило, что, кроме SHAMAN, в санкционный список попали певица Полина Гагарина, актер театра и кино Иван Охлобыстин, основатель LIFE.ru Арам Габрелянов, предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко. Также ограничения коснулись «Железных дорог Новороссии», ООО «Буровая компания Евразия», холдинга «Новопорт». Министр образования ДНР Ольга Колударова, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и глава Росимущества Вадим Яковенко также подпали под санкции.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что правительство России проведет тщательный анализ новых антироссийских санкций Европейского союза. Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва ответит на ограничения сообразно необходимости.