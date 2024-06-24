Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Компетентные органы России предпринимают все необходимое, чтобы установить заказчиков теракта в Севастополе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в расширенном составе со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Однако, причастность Вашингтона к нему Москва не подвергает сомнению, приводит его слова ТАСС. Он напомнил, что переданное Киеву оружие не может быть использовано без «прямого участия американских военных».

Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению, — сказал министр.

Вооруженные силы Украины в очередной раз допустили безрассудную эскалацию конфликта, нанеся удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Он предупредил, что РФ привлечет Соединенные Штаты к ответственности за атаку, а также пообещал «закончить эту войну».

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что Россия может начать поставлять оружие тем странам, которые ведут боевые действия против Запада. По словам депутата, такие действия будут ответом на войну США против РФ руками Украины.