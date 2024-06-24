В Госдуме заявили, что РФ может нанести удар по США руками их противников Депутат Журавлев: Россия может начать поставлять оружие тем, кто воюет с Западом

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Россия может начать поставлять оружие тем странам, которые ведут боевые действия против Запада, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, такие действия будут ответом на войну Соединенных Штатов против РФ руками Украины.

Мы очень многое можем использовать, и прежде всего речь идет о поставках оружия тем, кто ведет войну с Западом или, по крайней мере, враждебно к нему настроен. Это может быть кто угодно, и йеменские хуситы, и КНДР — лишь бы у них было желание и возможность навредить западному сообществу во главе с США, — сказал парламентарий.

По мнению собеседника, удары других государств по США российским оружием снимут ответственность с Москвы так же, как Вашингтон заявляет о своей невиновности после ударов ВСУ по регионам РФ западным вооружением. Журавлев назвал это игрой, в которую «можно играть вдвоем».

То есть делать ровно то, чем занимаются сами Соединенные Штаты на Украине — воевать чужими руками. А потом, как и в Вашингтоне, говорить лишь, что мы здесь ни при чем. Кто сбил американский беспилотник? Нет, это не российские войска. А кто перерезал кабели связи на дне Атлантического океана? Кажется, там была замечена какая-то подводная лодка, может, северокорейская, а может, кубинская. Надо, чтобы американцы понимали, что в эту игру можно играть вдвоем, и мы можем таким образом нанести им сравнимый ущерб, особенно если под угрозой нападения будут и, скажем, пассажирские суда, следующие под флагом США, — подчеркнул депутат.

Также Журавлев добавил, что удары по российской территории будут продолжаться и бить ВСУ будут туда, куда дотягиваются: «хоть по Воронежу, хоть по Москве». Поэтому нужно принимать меры, чтобы сложнее было навести ракеты, сбивать даже спутники, если разведке противника помогает космическая группировка, заключил депутат.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что причастность Соединенных Штатов к обстрелу Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы.