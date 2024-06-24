Американский политик высказался об ударе ВСУ по Севастополю Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю «безрассудной эскалацией»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Вооруженные силы Украины в очередной раз допустили безрассудную эскалацию конфликта, нанеся удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший на своей странице в соцсети Х. Он предупредил, что РФ привлечет Соединенные Штаты к ответственности за атаку, а также пообещал «закончить эту войну».

Еще одна безрассудная эскалация со стороны Украины, прокси-силы США. Россия привлечет США к ответственности за удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже, — написал Кеннеди-младший.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявлял, что Вашингтон должен «прямо сейчас» перейти к мирным переговорам с Москвой по Украине. По его словам, «этого хотел» российский лидер Владимир Путин и США должны всерьез рассмотреть возможность дипломатического урегулирования конфликта. Политик также потребовал от американских властей прекратить предоставление средств Украине. Свое требование Кеннеди-младший объяснил рисками эскалации мирового конфликта.

До этого политик говорил, что администрация США подвергает цензуре все критические высказывания о ситуации на Украине. По его словам, создан «многомиллиардный индустриальный комплекс», в который входят технологические компании, университеты, неправительственные и государственные структуры. Кеннеди-младший подчеркнул, что на права и свободы американцев покушаются представители как Демократической, так и Республиканской партии.