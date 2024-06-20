В США призвали к мирным переговорам по Украине «прямо сейчас» Кеннеди-младший призвал США начать переговорам по Украине «прямо сейчас»

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Роберт Кеннеди-младший

Вашингтон должен «прямо сейчас» перейти к мирным переговорам с Москвой по Украине, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, «этого хотел» российский лидер Владимир Путин, и США должны всерьез рассмотреть возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, — подчеркнул он.

Политик также потребовал от американских властей прекратить предоставление средств Украине. Свое требование Кеннеди-младший объяснил рисками эскалации мирового конфликта.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. В сообщении указывается, что после того, как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.

Отмечается, что Зеленский не смог добиться «стратегического поражения России», поэтому Белый дом решил найти ему замену. Новый президент должен быть готов к переговорам с Москвой о мирном урегулировании конфликта. В Вашингтоне считают, что Залужный является наиболее подходящим кандидатом для этой роли, учитывая его опыт как бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины.