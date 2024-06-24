«Кино — это не мое»: куда пропала актриса Татьяна Васильева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Васильева

Народная артистка РФ Татьяна Васильева редко появляется на светских мероприятиях и высказывает свою позицию, однако недавно она дала большое интервью. Как живет актриса, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Где сейчас Татьяна Васильева

Актриса призналась, что сейчас редко играет в кино. При этом, она не переживает из-за отсутствия ролей и отмечает, что и сама бы, скорее всего, не согласилась сниматься, например, в сериалах.

«В сериале ты сегодня проговорил свой текст и все — пока! Съемочный день закончен, и все, и точка. Что это было?! При этом все так неразумно. 15 часов это длится, ты сидишь в автобусе долго, столько времени проходит зря. Потом ты несешь в кадре какую-то чушь, за которую тебе точно будет стыдно, обязательно», — поделилась актриса в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильева добавила, что давно не снималась в работах хороших режиссеров. Артистка также сомневается, что ей подходит работа в кино.

«Театр — лишний раз убеждаюсь, что это мое. А кино, наверное, не мое. <...> Я хочу работать с таким режиссером, который поставит мне задачу, а я попытаюсь ее выполнить, попытаюсь сыграть, как он предлагает. Вот это мне было бы интересно», — заявила артистка.

Васильева состоит в труппе Театра на Трубной. Кроме того, она гастролирует с различными спектаклями.

В 2023 году Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома», заменив в спектаклях покойную Инну Чурикову. Она отметила, что была благодарна за предложение Марка Варшавера. Артистка принимала участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по тексту Николая Гоголя.

«Да, я мечтала играть в „Ленкоме“. Но как-то не складывалось. Это уже третье предложение тут оказаться. Получилось, что Марк Борисович поспособствовал. Когда Марк Анатольевич приглашал, там у меня были какие-то свои причины. Мне очень понравилось, что ко мне так отнеслись здесь», — рассказывала Васильева NEWS.ru.

Что известно о личной жизни Татьяны Васильевой

Актриса была замужем несколько раз. Первым супругом стал коллега по сцене Театра имени Маяковского Анатолий Васильев. В браке родился сын Филипп, который впоследствии получил юридическое образование, но позднее все же пошел по стопам родителей и окончил ВГИК.

В Театре Сатиры у Татьяны Васильевой начался роман с партнером по спектаклю «Гнездо глухаря» Георгием Мартиросяном. Разведясь с Васильевым, она вышла замуж за него.

После развода Васильев не поддерживал отношения с экс-супругой и сыном. Лишь спустя 26 лет они воссоединились на сцене — в антрепризном спектакле «Розыгрыш», где Васильева и Васильев играют бывших супругов. В постановке задействован и их сын Филипп.

В 1986 году у актрисы родилась дочь Елизавета. Сначала наследница поступила на факультет журналистики в РГГУ, но в итоге, как и Филипп, выбрала актерскую профессию.

В 1995 году Васильева и Георгий Мартиросян развелись. Сейчас актриса не замужем.

У Васильевой уже пятеро внуков. Четверых ей подарил сын Филипп. У него двое сыновей, Иван и Григорий, от первой жены Анастасии Бегуновой и двое дочерей, Мирра и Сарра, от второй жены Марии Болонкиной. Дочь Елизавета воспитывает сына Адама, которого родила в браке с бизнесменом из Дагестана.

Чем болеет Татьяна Васильева

В июле прошлого года сообщалось, что Васильеву доставили в больницу, где она некоторое время провела в реанимации, из которой ее позже выписали. Врачи оценивали состояние артистки как средней степени тяжести.

В сентябре актриса рассказала NEWS.ru, что у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.

«У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил. Профессор пришел и сказал: „Есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем?“ Я ему сказала, что с плохой. Он ответил, что это не лечится, но приступ не повторится. Надо научиться с этим жить. А хорошая новость: что это не инсульт и не инфаркт, а камни в ушках», — рассказала Васильева.

Камнями в ушах называют доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение Во время него в полукружный канал вестибулярного аппарата попадают кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые способны перемещаться под действием силы тяжести.

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