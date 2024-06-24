Боярский, «сисечки», «Кресты»: Ургант дал первое интервью после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант не давал интервью после начала СВО, однако недавно прервал молчание. О чем рассказал артист в беседе с Николаем Солодниковым?

Что за интервью дал Ургант

20 июня на YouTube-канале Николая Солодникова вышло большое интервью под названием «Иваново детство», которое было посвящено детству и юности Ивана Урганта. По сюжету телеведущий представляет публике свою книгу-биографию, которая оказывается пустой. Вместе со зрителями Ургант решает, чем ее заполнить, и делится воспоминаниями о Санкт-Петербурге.

В интервью Солодникову телеведущий поделился первым эротическим впечатлением. Ургант вспомнил, как гулял в детстве с матерью по Ленинграду и засматривался на решетки набережных и мостов. Шоумен подчеркнул, что все они отличаются друг от друга.

«Для меня Аничков мост возник в жизни, можно сказать, [как] первое эротическое впечатление. Мы шли — я шел маленький, — и вот она грудь, сисечки. У русалочек, у сирен», — поделился Ургант, указав на чугунную ограду.

Артист также рассказал неприятную историю о школьных годах. По его словам, в восемь лет он очень любил игру «Вокруг света», о которой написал доклад и выступал с ним на уроке. Будущий шоумен много говорил и не мог остановиться, несмотря на то что ему очень хотелось в туалет.

«Одновременно я понял, что еще говорю что-то про Дежнева, уже иду в туалет и одновременно с этим писаю», — поделился артист.

Будучи школьником, Ургант боялся, что дети будут смеяться и показывать пальцами. Однако этого не произошло, и никто никогда не говорил с ним на эту тему.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Иван Ургант

Как Ургант относится к Боярскому

Шоумен поделился несколькими историями, связанными с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Ургант рассказал, что в детстве не попал на ленинградское телевидение из-за того, что врал о дружбе с именитым актером.

Когда будущему шоумену было восемь лет, его отец позвонил матери и сказал: «Хочу, чтобы Ванечка снялся на ленинградском телевидении в сказке». Однако мать Урганта ответила отказом, поскольку ребенок стал хвастаться в школе дружбой с Боярским, хотя это было ложью. Попасть в сказку «Последний разбойник из Градца Броушева» Ивану не удалось, однако он озвучил ребенка, который не умел петь.

«Тогда попасть в телевизор — [это было] как и сейчас мне попасть в телевизор. Это очень сложно. Очень непросто. В этом смысле мало что поменялось», — иронизирует в интервью ведущий.

В 12 лет Ургант оказался на 40-летии Боярского. По словам шоумена, тогда он впервые увидел стриптиз.

«Михаилу Сергеевичу подарили стриптиз. И вышла женщина, сняла с себя все и села на Михаила Сергеевича так же, как он садился на коня в любом из фильмов Юнгвальда-Хилькевича. <...> Женщина оголила груди Михаилу Сергеевичу прямо в лицо, она на нем извивалась. Мне было 12 лет, мне было так стыдно. У меня тряслись руки, и я стоял. И это было самое стыдное, что было в моей жизни. <...> Все закончилось. И мы уходили. Я так стеснялся всего. Михаил Сергеевич подошел ко мне и сказал: „Вань, не переживай. Мне было так же неловко, как и тебе“. А ведь я видел, что ему не было неловко», — поделился Ургант.

Как Ургант выступал в «Крестах» на 8 Марта

В интервью Солодникову шоумен рассказал, как однажды ему на домашний телефон позвонил начальник петербургской тюрьмы «Кресты» с предложением выступить перед заключенными на 8 Марта. Тогда 20-летний Ургант решил, что его разыгрывают, поэтому отвечал в шуточной форме.

«Я не подал виду и сказал, что давно ждал вашего звонка. Он (начальник тюрьмы. — NEWS.ru) говорит: «Иван, у нас есть традиция — мы 8 Марта приглашаем артистов в тюрьму. <...> У нас будет концерт. Вы не могли бы прийти и выступить с каким-нибудь номером?» <...> Я говорю: «Я бы пришел с удовольствием, но, к сожалению, не могу, потому что именно 8 Марта у меня тур по областным тюрьмам». <...> Он сказал: «Извините за беспокойство» и повесил трубку», — пересказал диалог Ургант.

После этого артист начал ждать, что ему перезвонит автор розыгрыша, однако этого не произошло. О том, что начальник тюрьмы был настоящим, Ургант узнал от Владимира Андреева, перезвонившего шоумену и спросившего, зачем молодой человек так себя ведет. В итоге Ургант выступил в «Крестах» вместе с Людмилой Сенчиной.

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