«Что с тобой, Галустян?»: поклонники не узнали шоумена

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Галустян перед показом конкурсного сериала «жЫЫЫзнь» в рамках фестиваля российских сериалов «Пилот»

Шоумен Михаил Галустян шокировал поклонников своим внешним видом, усилив тревогу подписчиков загадочной подписью: «Что с тобой, Галустян?» Что случилось с юмористом, как он живет?

Что случилось с Галустяном

Юморист ошеломил поклонников в социальных сетях своими свежими фотографиями. На опубликованном снимке Галустян заметно осунулся, похудел и визуально постарел, о чем фанаты написали в комментариях.

«Что с тобой, Галустян?» — иронично подписал фото 44-летний юморист.

После публикации поклонники юмориста разделились на два лагеря. Некоторым не понравились изменения во внешности артиста. Под постом Галустяна оставили не один комментарий на эту тему: «Что случилось с моим Кунг Фу Пандой?» — «Ой, не, верните нам прежнего Мишу». — «Именно в амплуа пухляша он был прям хорош!.. Именно тот случай, когда толстячок был идеальным в своем образе». — «Был пухляш-крутыш. А теперь таксист с Сочинского вокзала».

Однако многие, наоборот, отметили, что Галустян сейчас выглядит лучше, чем прежде. Поклонники поддержали артиста на пути к стройности: «Молодец, хорошо ему стройным». — «Нормально схуднул, красава».

Как похудел Галустян

На протяжении последних нескольких месяцев он показывает поклонникам, как приводит свое тело в норму, регулярно занимаясь спортом. 6 мая Галустян рассказал изданию PROZvezd, что добился атлетической формы после отказа от своего любимого блюда — шашлыка. По словам артиста, он заменил это блюдо на легкое куриное мясо, а также вычеркнул из рациона мучное и другую калорийную пищу.

Галустян признавался, что ему всегда было сложно соблюдать диеты и режим здорового питания, однако в этот раз он смог взять себя в руки.

«Мне, человеку, любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день», — сказал юморист.

В мае сообщалось, что комик сбросил 14 килограммов, хотя до этого при росте 163 сантиметра артист весил 80 килограммов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Галустян перед показом конкурсного сериала «жЫЫЫзнь» в рамках фестиваля российских сериалов «Пилот»

Где сейчас Михаил Галустян

9 мая шоумен записал рэп. Артист представил песню-рассказ, посвященную Дню Победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Вместе с композицией шоумен опубликовал клип, созданный нейросетью.

В своей песне Галустян рассказал о деде и внуке. По сюжету подросток играет в компьютерную игру и проходит миссию про Сталинград. Дедушка же дает ему советы, как успешно справиться с испытанием.

«Внук крошил немцев по наводке своего деда, разработчики игры вряд ли бы предвидели это», — говорится в песне.

Когда подросток справился с заданием, он спросил, играл ли дед в эту игру раньше. В песне пожилой мужчина объяснил, что сам был участником Сталинградской битвы.

Подписчики Галустяна остались в восторге от такого подарка на 9 Мая. Многие поклонники написали, что у них пробегали мурашки по телу при прослушивании трека шоумена.

Артист регулярно появляется на светских мероприятиях и принимает участие в съемках различных проектов. Например, в начале июня подошел к концу проект «Сокровища императора», ведущими которого были Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Сейчас на стадии производства находятся фильмы «Уволить Жору» и «жЫЫЫзнь», в которых Галустян сыграет главную роль. Оба проекта — комедии.

Юморист женат на Виктории Штефанец, с которой познакомился еще в юности. В одном из интервью Галустян рассказал, что долгое время был просто другом для будущей супруги из-за разницы в возрасте. Пара узаконила отношения в 2007 году, в браке родились две дочери — Эстелла и Элина.

«Во-первых, мы умеем озвучивать и проговаривать любую проблему. Во-вторых, нас слишком многое связывает, чтобы что-то могло пошатнуть наш брак. Дочки, родители Вики, мои родители, друзья семьи, родители друзей детей — это все придает устойчивость нашему кораблю», — признавался юморист в беседе с изданием «7 Дней».

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