Резко постаревший Михаил Галустян напугал поклонников новыми снимками Поклонники с трудом узнали Михаила Галустяна на новых снимках

Юморист Михаил Галустян ошеломил поклонников своими свежими фотографиями в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 44-летний мужчина заметно осунулся, похудел и постарел. При этом на протяжении последних нескольких месяцев он показывает фолловерам, как приводит свое тело в норму, регулярно занимаясь спортом.

Что с тобой, Галустян, – иронично подписал пост юморист.

Подписчики оставили под ним много комментариев: «Что случилось с моим Кунг Фу Пандой», «Какой-то итальянский Галустян», «Что с тобой, Миша?», «Седина прибавилась» и другие. Однако многие наоборот, отметили, что Галустян сейчас выглядит лучше, чем прежне.

Недавно 39-летняя российская актриса театра и кино Евгения Лоза, известная зрителям по сериалам «Мотыльки» и «И падает снег...» показала поклонникам свои длинные ноги. На новых фотографиях она позирует в мини-юбке и футболке. Образ дополняют кроссовки, клатч и очки. Некоторые предположили, что Лоза воспользовалась фотошопом.

Актриса Катерина Ковальчук, недавно ставшая женой юмориста Гарика Харламова, показала подписчикам обручальное кольцо. На свежем снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.