Галустян скинул 14 килограммов, отказавшись от одного продукта Галустян отказался от шашлыка и похудел на 14 килограммов

Российский комик Михаил Галустян рассказал изданию PROZvezd, что набрал атлетическую форму после отказа от своего любимого блюда — шашлыка. По словам артиста, он заменил шашлык на легкое куриное мясо, а также вычеркнул из рациона мучное и другую калорийную пищу. Он признался, что ему всегда было сложно соблюдать диеты и здоровое питание, однако в этот раз он смог взять себя в руки.

Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день, — сказал юморист.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, как худела во время своей недолгой спортивной карьеры и когда стала тренером. Она опровергла общее мнение, что ей приходилось сидеть на диетах. Наставница юных спортсменов отметила, что много бегала. Также она рекомендовала «перестать жрать».

Эндокринолог Мария Елесина ранее рассказала, что для быстрого похудения к лету необходимы 150 минут аэробики в неделю. По ее словам, силовые упражнения в долгосрочной перспективе эффективнее для сброса веса.