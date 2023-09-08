«Была уверена, что инсульт разбил»: актриса Васильева о госпитализации Актриса Васильева рассказала, что оказалась в больнице из-за камней в ушах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Татьяна Васильева во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова»

Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева рассказала NEWS.ru, что во время недавней госпитализации у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.

У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил. Профессор пришел и сказал: «Есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем?». Я ему сказала, что с плохой. Он ответил, что это не лечится, но приступ не повторится. Надо научиться с этим жить. А хорошая новость: что это не инсульт и не инфаркт, а камни в ушках, — рассказала Васильева.

Камнями в ушах называют доброкачественное головокружение. Во время него в полукружный канал вестибулярного аппарата попадают кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые способны перемещаться под действием силы тяжести.

Ранее стало известно, что Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома», заменив в спектаклях покойную Инну Чурикову. Она отметила, что очень благодарна директору учреждения Марку Варшаверу за предложение поработать в коллективе «Ленкома». Артистка примет участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по произведению Николая Гоголя.