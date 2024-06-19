Стало известно, как обошлись с Хаматовой в Латвии Delfi: Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра в Латвии

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чулпан Хаматова

Актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала военной операции на Украине, уволили из Нового Рижского театра в Латвии и отменили все спектакли с ее участием, сообщает местное издание Delfi со ссылкой на источники. По данным портала, художественный руководитель театра Алвис Херманис оказался недоволен работой с артисткой.

Как пишет Delfi, причиной недовольства Херманиса стало то, что Хаматова не смогла влиться в театральную труппу и найти своего зрителя. Также худрук переживает из-за репутационного ущерба, который актриса приносит театру. Издание отмечает, что билеты на спектакли с ее участием продаются плохо, а критики ставят ее игре низкие оценки.

Новый Рижский театр официально не объявлял об увольнении Хаматовой. При этом на сайте латвийского культурного учреждения указано, что формат работы с актрисой может измениться.

Сама Хаматова уклончиво прокомментировала ситуацию с увольнением, отметив, что кроме спектаклей в Новом Рижском театре у нее много другой работы. По ее словам, некоторые проекты она развивает не только в Латвии, но и в других странах.

Тем временем Латвийский национальный театр отменил гастрольный спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова из-за русского языка и ввел мораторий на любые аналогичные постановки до конца СВО. Постановка должна была пройти в Риге 18 и 19 сентября.

Предполагалось, что спектакль будет показан на русском языке с титрами на латышском. Но планы говорить со сцены в Латвии на русском языке и про россиян вызвали резкое неприятие со стороны латвийских националистов.