«Ненавидят русских»: продюсер об увольнении Хаматовой из театра в Латвии Продюсер Рудченко: Хаматову уволили из театра в Латвии из-за ее русских корней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Актрису Чулпан Хаматову уволили из театра в Латвии из-за ее русских корней, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что факт работы российской артистки наносил репутационный ущерб этому театру, а труппа не могла ее принять. По его словам, страны Прибалтики ненавидят русских и все, что связано с Россией.

Тот факт, что Чулпан Хаматова — российская артистка, работала в латвийском театре, наносил репутационный ущерб этому театру. Сейчас действительно возник такой момент, что страны Прибалтики, по сути, ненавидят русских и все, что связано с Россией. Поэтому в труппе театра и не смогли принять российскую артистку, — пояснил Рудченко.

Продюсер напомнил, что есть и другие примеры подобного отношения. Так, он рассказал, что в странах Прибалтики люди уходили с концертов украинской певицы Светланы Лободы за исполнение песен на русском языке.

Можно вспомнить и другие примеры, когда певица Лобода, например, исполнила в странах Прибалтики российские песни, и публика просто вставала и уходила с ее концертов. То есть эти проявления русофобии и отторжение всего русского культивируются, — добавил эксперт.

Хаматову, покинувшую Россию после начала специальной военной операции на Украине, ранее уволили из Нового Рижского театра в Латвии и отменили все спектакли с ее участием. Художественный руководитель культурного учреждения Алвис Херманис оказался недоволен работой с артисткой.