Wildberries, скандалы, семья: как живет богатейшая женщина РФ Бакальчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основательница и руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук, признанная в 2021 году самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, посетила «Шоу Воли». Что бизнесвумен рассказала о маркетплейсе, сколько денег она тратит на покупки, что известно о ее семье?

Что Бакальчук сказала о статусе «богатейшей женщины России»

Ведущий шоу Павел Воля отметил, что, несмотря на внушительные доходы, Татьяна поражает своей скромностью. Комик рассказал, что недавно обедал вместе с Бакальчук. Вместо ожидаемого «двухметрового омара» успешная бизнесвумен заказала домашние котлетки с пюре.

«Я даже подумал, что она их сама принесла», — пошутил Павел.

Предпринимательница призвала не доверять всему, что пишут про нее Forbes.

«Не надо им верить. Я бы на журналы не ориентировалась. Они постоянно то туда, то сюда. Какие большие деньги? Это просто капитализация компании. Понятно, что оборот компании составил определенное количество триллионов», — отметила Татьяна.

Сколько Бакальчук тратит денег, покупая товары на WB

Бакальчук отметила, что последние два десятка лет покупает сама у себя. Сумма выкупа составляет 8 205 234 рубля. По мнению Татьяны, это совсем немного для столь внушительного временного отрезка, примерно по 400 тысяч в год.

«Покупаю, каждый день по нескольку раз. Я же стала больше в публичном поле появляться. Соответственно, не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю. Ко мне доставка быстрее не идет. Даже скидка такая же, как у всех — заработанная честным трудом», — подчеркнула она.

Несмотря на огромный успех Wildberries, Бакальчук скромно заявляет, что добилась немногого. Татьяна делает акцент на том, что ее компании еще предстоит огромная работа, ведь конкуренция в сфере интернет-продаж с каждым годом растет.

По мнению бизнесвумен, здоровая конкуренция положительно сказывается на всем рынке — на покупателях, продавцах и самой площадке. Это не дает расслабиться и помогает вырасти.

Как Бакальчук стала самой богатой женщиной России

Татьяна Бакальчук окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, где получила диплом преподавателя английского языка. Проработав некоторое время в школе, она занялась репетиторством и переводами.

В интервью Надежде Стрелец Бакальчук рассказывала, что идея создания бизнеса пришла к ней после рождения первого ребенка в 2004 году. С появлением младенца расходы в семье выросли, и она стала искать способы заработка. Ощутив на себе неудобства шопинга с малышом на руках, Бакальчук решила открыть интернет-магазин одежды и обуви. Супруг Владислав поддержал ее. Вложив $700, они вместе создали компанию Wildberries.

«Я не рассчитывала, что это будет многомиллиардный бизнес. Это должна была быть просто история заработка для молодой мамы», — признавалась она.

Первое время складом выступала квартира, и Бакальчук сама отправляла посылки клиентам. Но уже через год супруги арендовали отдельное помещение и наняли сотрудников. Еще спустя три года компания стала сотрудничать с брендами и магазинами, ассортимент Wildberries расширился. Также стали появляться пункты самовывоза с возможностью примерки.

Бизнесу помогла пандемия COVID-19: именно в это время компания увеличила свой капитал. В период карантина возможности ходить по магазинам у людей не было, многие, кто ранее посещали торговые центры, оценили удобство онлайн-шопинга и продолжили делать заказы в интернете.

Что известно о скандалах Wildberries

Утром 13 января в пригороде Санкт-Петербурга Шушары начался пожар на складе Wildberries. Ему присвоили максимальный ранг сложности — пятый. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Склад полностью выгорел меньше чем за два часа.

В результате пожара были уничтожены все хранившиеся там товары. Общая сумма ущерба может превысить 15 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

18 января в московские офисы Wildberries пришли представители правоохранительных органов с проверками в рамках расследования пожара. Выяснилось, что склад в Шушарах не был застрахован. Теперь клиенты интересуются, вернут ли им все деньги за сгоревший товар, а продавцы ждут компенсации.

В марте 2023 года владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) вышли на забастовку — они просто не открыли свои точки, из-за чего клиенты не смогли получить товары. К 15 марта более шести тысяч менеджеров пропустили работу.

Бастующие были недовольны тем, что маркетплейс обязал их оплачивать полную стоимость товара, если покупатель вернул его как бракованный или подменил на другой при возврате. Wildberries также ввел штрафы для владельцев ПВЗ, если клиенту пришла не та вещь, которую он заказывал. Например, другого цвета. Эти штрафы оспорить нельзя.

После введения новых правил некоторые партнеры маркетплейса не только недополучили свою прибыль, но и остались должны интернет-гиганту. Штрафы, по словам бизнесменов, доходили до полумиллиона рублей.

В компании факт забастовки категорически отрицали. В пресс-службе Wildberries заявили, что СМИ «раздули из мухи слона». Позднее маркетплейс начал разрывать договоры с протестующими партнерами. В Wildberries это объяснили нарушением пункта контракта о запрете на публичную критику маркетплейса. Но некоторым владельцам ПВЗ штрафы все же отменили.

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