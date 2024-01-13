Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали МЧС: пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на 70 тысячах кв. м

Фото: МЧС РФ

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, площадь составила 70 тысяч квадратных метров.

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Питере. Площадь составила 70 000 квадратных метров. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники. О причинах крупного возгорания пока не сообщается.

Ранее в Сети опубликовали видео первых минут пожара. На представленных кадрах видно, как люди в форме маркетплейса бегут по пожарной лестнице.

Также появилось видео с горящим складом, снятым из иллюминатора самолета. На кадрах видно, что весь складской комплекс объят огнем.

Telegram-канал Baza писал, что возгорание началось на седьмом этаже склада с одеждой. По данным канала, впервые сигнализация сработала около 04:20. В 07:30 работники склада начали выходить из здания, у аварийного выхода была сильная давка.

Telegram-канал SHOT сообщил, что южные районы Санкт-Петербурга накрыло сильным смогом. По его данным, жители Пушкинского района Санкт-Петербурга спасаются бегством от пожара на складе Wildberries. Канал пишет, что люди закрывают окна в квартирах и вместе с домашними животными уезжают в центр или на север города.