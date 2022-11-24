Wildberries может поменять название Директор Wildberries допустила частичный ребрендинг названия компании

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Онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, которое могут сократить до аббревиатуры WB в логотипе, сообщила ТАСС основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. По ее словам, о необходимости обновления свидетельствует в том числе встреченная с одобрением временная русификация названия в августе 2022 года, однако точные сроки обновления неизвестны.

Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают, — сказала Бакальчук.

Ранее сайт торговой платформы сменил название на «Ягодки», но некоторое время спустя вернулся к привычному названию. После этого сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» поменял название своего сайта на русскоязычное «Билетики». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала действия Wildberries и других компаний своеобразным ответом крупного бизнеса на западную русофобию.

Между тем эксперты полагают, что массовой русификации брендов ждать не стоит, поскольку бизнесу невыгодно раздражать покупателя новыми названиями ресторанов и магазинов. С другой стороны, русификация поможет подчеркнуть импортозамещение и придать дополнительный вес отечественной компании — импортозаместителю.