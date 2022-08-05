Где новые Никулин, Попов, Карандаш? Есть ли у нас хорошие клоуны и кто они Куда исчезли клоуны в России и почему о них никто не знает

Фото: vk.com/skripa_olya

Традиционно в первую неделю августа клоуны по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Их мастерство балансирует между фарсом и философией. Оно требует от клоуна не только смешить публику, но и владеть всеми жанрами циркового искусства. С советских времен широко известны имена Юрия Никулина, Олега Попова, Михаила Румянцева (Карандаша). Но сегодня мало кто назовет хотя бы одну фамилию, кроме вышедших из СССР Славы Полунина, Юрия Куклачева и «Лицедеев». Что происходит с этим цирковым жанром в России и почему мы не знаем современных клоунов — разбирался NEWS.ru.

«Клоун — самая сложная профессия в цирке»

Цирк — это сосредоточение ежедневного кропотливого труда и видимой легкости. Люди идут туда за необыкновенными эмоциями, удивлением, восхищением. И неизменным элементом любой программы на протяжении многих десятилетий остается клоунада. Зачастую она соединяет обособленные номера цирковых артистов, вклиниваясь в каждый с остроумной репризой.

Я пошел в цирк клоуном, когда понял, что эта профессия включает в себя массу других профессий. Ты должен уметь жонглировать, делать акробатические трюки, владеть элементами иллюзии. К тому же клоун, не в пример театральному артисту, ни от кого не зависит. Ни от режиссера, ни от автора, ни от пьесы — сам себе хозяин. Клоун должен владеть жанрами, многое уметь. То есть это попросту необъятная профессия, — утверждает народный артист России, единственный в СССР обладатель самой престижной клоунской награды «Золотая маска Грока» Андрей Николаев.

Он рассказал NEWS.ru, что знаменитый Карандаш, у которого Николаев стажировался в юности, вписывал его фамилию на репетицию каждого номера любого другого артиста цирка: жонглера, акробата, наездника.

Карандаш меня дрессировал. Но ведь по-другому нельзя. Клоун — это не просто выйти с красным носом, думать, что ты смешной, и ждать, когда зал рассмеется. Это самая сложная профессия в цирке, — объясняет Николаев.

По мнению Юрия Куклачева, «хороший клоун всегда найдет себе хлеб и зрителя».

Это должно идти у тебя из сердца, от любви. Клоун — это не просто артист цирка. Он философ, проводник к доброте. Мы всё должны отдавать публике, всю нашу теплоту и радость. Тогда и им весело. Это не лицедейство, а призвание, — сказал Куклачев журналисту NEWS.ru.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Юрий Куклачев

«У нас клоун сегодня — это кривляка какой-то, слово используют как ругательство»

Каждый год Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева выпускает порядка 50 артистов разных жанров, но клоунами становятся единицы. Ректор училища, бывший клоун Николай Наумов рассказал NEWS.ru, что клоуном можно только родиться.

Могу вам честно сказать, что у нас нет недостатка в абитуриентах. Очень много ребят приходят. Мы даже вынуждены открывать больше платных мест. Они все хотят стать артистами цирка: кто акробатом, кто иллюзионистом. Но в некоторых раскрывается талант клоуна. Это должно быть в душе у человека, — объясняет Наумов.

Он считает, что настоящий клоун должен очень сильно любить цирк, даже если будет получать за свое мастерство копейки. Но основную проблему Наумов видит не в недостатке кадров, а в изменившемся отношении к профессии.

У нас клоун сегодня — это кривляка какой-то. Говорят, что в правительстве клоуны сидят, или как ругательство слово используют. А ведь клоун прежде всего несет радость и счастье. Это требует больших внутренних усилий. Возможно, поэтому мы выпускаем не так много клоунов, как эксцентриков или эквилибристов, — сетует Наумов.

Его поддерживает и Андрей Николаев, который за 60-летнюю карьеру объездил со своим клоуном Андрюшей 62 страны. Николаев признался, что его «очень раздражает, когда к клоунам вне сцены относятся как к шутам».

Клоунада — серьезное искусство. Много лет назад в Европе у меня брал интервью журналист, который был шокирован моими познаниями во многих философских учениях. Если я прихожу в компанию и кто-то начинает смотреть на меня в ожидании шутки или просит сказать что-нибудь смешное, я разворачиваюсь и ухожу, — говорит Николаев.

Артист утверждает, что для современных зрителей цирк стал похож на зоопарк, а выступающие — на верблюдов. По его словам, осознание этого отвадило всякое желание выступать. Николаев говорит, что последний раз выходил на манеж в 2012 году, но и сейчас может сделать сальто и полностью отработать программу.

Фото: Л. Нерео/РИА Новости Андрей Николаев в гримерной Московского государственного цирка

Почему современных клоунов никто не знает?

Поскольку клоуны — неотъемлемая часть каждого шоу и, по словам ректора циркового училища, в каждом российском цирке их в достатке, то у публики должны быть любимчики. Но этого не происходит. Почему зрители не знают современных Юриев Никулиных, Олегов Поповых и Карандашей?

На этот вопрос NEWS.ru ответил директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный. По его мнению, проблема кроется в отношении государственных структур к индустрии.

Действительно, складывается впечатление, что клоунада находится в упадочном состоянии. Все спрашивают, где Никулины, Поповы, Карандаши? Где новые имена? Но то же самое происходит и в современных балете и опере. Мы с большим трудом назовем 10 известных артистов балета, которые по популярности будут соперничать с Цискаридзе или Волочковой. В опере обойдется одной Нетребко. А в цирке — братья Запашные, Юрий Куклачев. Но это уже театр кошек, — говорит Запашный.

Он утверждает, что раньше новые имена создавались и поддерживались на государственном уровне, а сейчас они отданы на откуп самим себе.

Хорошие клоуны были, есть и будут появляться. Но широкой публике их имена до сих пор неизвестны. Это большая работа, в которой можно упрекнуть и меня как директора. Сегодня очень тяжело пробиваться в медиапространство по таким позициям, как клоунада, балет, опера, вообще цирковое искусство. Государственным чиновникам надо задуматься, что эти виды искусства нуждаются в господдержке, — утверждает Запашный.

В одном Большом Московском цирке больше 10 штатных клоунов, каждый из которых ежегодно участвует в международных конкурсах и завоевывает призы. При этом кумирами, по мнению Запашного, «становятся какие-то женоподобные тиктокеры, которые потом и воспитывают молодежь с неизвестными, плохо понятными нам ценностями».

Эдгард Запашный убежден, что на сегодняшний день одними из лучших клоунов можно назвать Александра и Ладу Сарнадских, которые работают в коллективе Гии Эрадзе, знаменитого итальянского клоуна Дэвида Ларибле (победителя всех международных цирковых фестивалей в мире), а также Бориса Никишкина, Анвара Саттарова, Николая Коновалова, Евгения Минина, Ксению Зубову и многих других.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Артисты Большого Московского государственного цирка Борис Никишкин, Николай Кормильцев, Евгений Минин (слева направо)

По мнению молодого клоуна Сергея Дубинина, на профессию сильно влияет стремительно меняющееся время. Сам молодой человек пришел в профессию из менеджмента, у него нет специального образования, но это клоуну не мешает.

Я просто прибился к труппе цирка-шапито. Так и втянулся. Учился у людей, которые всю жизнь отдали цирку. Просто не всегда клоуну можно нормально заработать. Иногда у тебя появляются две-три тысячи рублей, а иногда, как под Новый год, можешь и до миллиона поднять, — рассказал Сергей журналисту NEWS.ru.

Сергей говорит, что «клоунада — это точно не та профессия, которую требуется подгонять под учебное пособие. Если меняется зритель, мир вокруг, то и клоун должен шутить созвучно времени». Дубинин утверждает, что бесполезно пытаться стать вторым Карандашом, потому что он был уникален в свое определенное время.

Самое важное для клоуна — это душа. Когда ты не можешь жить без улыбок детей и взрослых, когда тебе безразличны деньги и социальные блага. Я убежден, что клоуны — самые важные люди в цирке, — считает Сергей Дубинин.

При этом директор Большого Московского цирка признаёт, что в России уже давно перестали создавать представления, базирующиеся на клоунаде. Этот факт Запашный объясняет потребностями публики, а не мастерством исполнителей.