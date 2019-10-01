Фонд кино выбрал фильмы, которые получат финансирование из федерального бюджета на продвижение в прокате.
Среди прочих, в список попали четвёртая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый волк» и картины «Тайна печати дракона» и «Герой».
Фонд кино подвёл итоги отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате в 3 и 4 кварталах 2019 года, — говорится в сообщении фонда.
В перечень также вошли проекты и организации: проект «Холоп» («ВБД Груп»), «Герой» («Карго») и «Кома» («Кинокомпания Большое кино»).
Как ранее писал News.ru, база данных о господдержке производства фильмов и их успешности в прокате заработает в октябре. Её совместно запускают Министерство культуры и Фонд кино. В информационной системе можно будет найти сведения о фильмах, выпущенных с 2015 года.