Фестиваль Faces & Laces перенесли на 2021 год

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Московский фестиваль Faces & Laces, посвящённый уличной моде, спорту, субкультурам и современному искусству, перенесли на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Организаторы сообщили в соцсетях, что регистрация для участников продолжается, и все заявки будут рассмотрены к выставке следующего года. В 2021 году фестиваль отметит своё 15-летие.

Друзья, учитывая все обстоятельства, принято решение о переносе выставки на следующий год. Локальная сцена и индустрия уличной культуры сейчас находятся в самом уязвимом положении, но самое главное — это здоровье гостей и участников, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, российские исполнители Pussy Riot и Манижа примут участие в фестивале O-Zine Pride Festival, который проводит квир-журнал «Открытые». Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Артисты дадут не только концерты, но представят перформансы и запишут поздравления.