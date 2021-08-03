Феминистка и стриптизёрша: кем была Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

4 августа Меган Маркл отмечает юбилей — 40 лет. Сегодня она известна миру как супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская. Однако до того, как Меган попала в королевскую семью и заслужила скандальную славу, её жизнь была не менее интересной. Урождённая Рэйчел Меган Маркл работала актрисой и фотомоделью. Мало кто знает, что до Гарри она уже состояла в браке, который не удался из-за «непримиримых разногласий». Кем была герцогиня Сассекская до встречи с принцем — в материале NEWS.ru, приуроченном к юбилею Маркл.

Протестантка и феминистка из Калифорнии

Меган родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Её родители развелись, когда ей было всего шесть лет — девочку оставили жить с матерью. Дория Рэгланд была инструктором по йоге и социальным работником, а отец Меган — Томас Маркл-страший — режиссёром по свету. В частности, он работал в сериале «Женаты, с детьми» и даже получил премию «Эмми». Неудивительно, что Меган решила поступить в школу актёрского мастерства.

Маркл была воспитана как протестантка, однако несмотря на это окончила католическую школу для девочек.

С самого детства американка бывала на съёмках, а в возрасте 11 лет она написала письмо компании Procter & Gamble с просьбой устранить гендерное неравенство в рекламе мыла для мытья посуды. В ней говорилось, что мыло цвета слоновой кости предназначено исключительно для женщин.

Я не думаю, что детям стоит внушать идею о том, что все дела по дому делает только мама, — сказала она.

Отец Меган поощрял стремление дочери писать даже самым влиятельным людям, о которых она только могла думать, будь то Хиллари Клинтон, Глория Оллред или ведущая Линда Эллерби. Это сработало: несколько дней спустя компания Procter & Gamble изменила слоган с «Для женщин по всей Америке» на «Для людей по всей Америке».

Гендерное неравенство, расизм и другие острые социальные вопросы всегда волновали Меган, поскольку и она относится к угнетаемой части общества. Первое время девушка испытывала некоторые трудности с получением ролей из-за своей расовой принадлежности. Она зарабатывала на жизнь внештатным каллиграфом и преподавала переплётное дело.

Увлечение политикой и прозвище «театральный ботаник»

До того, как уйти в актёрскую деятельность, амбициозная Меган думала податься в политику. Девушка прошла стажировку в посольстве США в Аргентине на первом курсе.

Наш министр финансов, Пол О'Нил, в то время был там. Представляете, 20-летняя девушка в Буэнос-Айресе занимается всем этим? Тогда я полагала, что могла бы сделать карьеру и в политике, — сказала она в 2013 году.

Однако Меган не смогла набрать достаточно высоких баллов в тесте на офицера внешней службы, чтобы продолжить работу в Государственном департаменте США. После этого она вновь вернулась в университет. К слову, однокурсники тогда точно не подумали бы, что в будущем она станет герцогиней, поскольку в те времена Меган считали простым «театральным ботаником».

Меган говорила, что всегда хотела играть, но « ненавидела идею быть этим клише — девушкой из Лос-Анджелеса, которая решила стать актрисой». В итоге она получила двойное образование в области театра и международных исследований в престижной школе в Эванстоне, штат Иллинойс.

Её звёздным часом стал сериал "Форс-мажоры"

Меган Маркл в сериале Форс-мажоры USA Network/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начинающая актриса работала моделью и «девушкой с чемоданчиком» — выносила денежный приз на съёмках телелотереи «Deal No Deal» (аналог «Русского лото»). Меган ненавидела эту работу, но другого выхода не было.

Я была злополучным номером 26, которого по какой-то причине никто никогда не выбирал. Я могла бы вечно стоять там в этих ужасно неудобных дешёвых каблуках и ждать кого-то только для того, чтобы сесть, — рассказывала она.

Голливудская карьера Маркл не задалась: в комедиях «Больше, чем любовь» и «Несносные боссы» она мелькает лишь в крошечных эпизодах. Всё изменилось с появлением сериала «Форс-мажоры», в котором Меган снималась семь сезонов подряд, с 2011 года. У неё была одна из главных ролей. От восьмого сезона актриса отказалась — ради свадьбы с принцем.

В интервью Меган рассказывала, что с коллегами по сериалу она была очень близка. Актёры проводили вместе праздничные выходные в загородном доме Патрика Джей Адамса — экранного мужа Маркл — на берегу Джорджиан-Бэй.

За кадром мы просто играем в «Яблоки к яблокам» (карточная игра. — NEWS.ru) и пьём скотч до поздней ночи, — делилась актриса.

В сериале «Форс-мажоры» Меган делила постель со своим экранным мужем и нередко представала в кадре обнажённой или полураздетой. Более того, по данным СМИ, актриса отлично делает массаж и показывает стриптиз. Подробности всплыли вместе со старым актёрским резюме Маркл. В нём она писала, что обладает впечатляющим набором навыков, необходимых для перевоплощения. В частности, в нём говорилось что Меган искусна в разных видах спорта — верховой езде, сноуборде, бейсболе, гольфе, плавании, метании копья и даже жонглировании. Похоже, такая многогранная актриса могла бы освоить любую роль — даже супруги английского принца.

Личная жизнь Меган до встречи с Гарри

y60/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По слухам, у Маркл до встречи с принцем было три мужа. Однако официальная информация, которую подтверждала сама актриса, говорит о том, что до брака с принцем она была замужем лишь однажды.

Мужем Меган был голливудский продюсер Тревор Энгельсон. Меган и Тревор познакомились в 2006 году и встречались шесть лет, прежде чем обручились. Возлюбленный актрисы был старше её на пять лет, однако это не мешало строить им серьёзные отношения. Тревор помогал пробиться восходящей звезде. В частности, он работал над фильмом «Помни меня» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Маркл сыграла в фильме эпизодическую роль.

Этот брак продлился всего два года. В 2013-м Меган и Тревор развелись, а спустя три года американка познакомилась с Гарри. Теорий, почему актриса и продюсер развелись, несколько. Главная из них связана с сериалом «Форс-мажоры», где Меган играла возлюбленную главного героя.

Кроме того, герцогине приписывают неудавшийся роман с английским футболистом Эшли Коулом. Сообщалось, что он следил за актрисой в Twitter, постоянно спрашивал о свидании, пока она была в Лондоне.

27 ноября 2017 года объявлено об официальной помолвке с принцем Гарри. В том же месяце она завершила карьеру актрисы.