«Это безумие»: Басилашвили о военной операции на Украине

Народный артист СССР, актёр Олег Басилашвили оценил военную операцию РФ на Украине. В разговоре с NEWS.ru знаменитость отметил, что сам очень любит народ соседней страны, и призвал украинцев сохранять спокойствие. В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. После этого Запад ввёл санкции против Москвы, однако помогать Киеву другими методами пока никто не захотел.

Это безумие, вот и всё. Военные действия, конечно, наложат определённый отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю всё, что сейчас происходит, — рассказал актёр.

Он подчеркнул, что восхищается красотой и людьми Украины. По словам Басилашвили, у него много друзей в этой стране.

Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что моё отношение к Украине остаётся прежним. Я думаю, что так же могут сказать и миллионы россиян, — заключил артист.

Ранее советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он также подчеркнул, что «настроения украинских элит — это не настроения народа».