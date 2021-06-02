Эмма Стоун ответила на слухи о роли в новом «Человеке-пауке»

https://static.news.ru/photo/62bc46f6-c3ac-11eb-9c95-96000091f725_660.jpg Эмма Стоун Фото: emmastone/instagram.com

Американская актриса Эмма Стоун ответила на слухи о её появлении в новом фильме о Человеке-пауке. По её словам, роль Гвен Стейси в сиквеле «Человек-паук: Нет пути домой» она исполнять не будет. Знаменитость дала интервью MTV News — видео опубликовано на YouTube.

Я слышала эти слухи. Не знаю, должна ли я что-то говорить, но я не планирую [участвовать в новом фильме], — отметила она.

Слухи появились неспроста: Эмма Стоун снималась в 2012 году в киноленте «Новый Человек-паук», а затем через два года в его сиквеле. Поклонники франшизы предполагали, что звёзды вселенной — Эндри Гарфилд, Тоби Магуайр и Эмма Стоун — появятся и в новом фильме. Кроме Стоун, сердца фанатов уже разбил и Гарфилд, который недавно заявил, что не будет сниматься в картине. Он попросил поклонников «остыть», так как ему «никто и не звонил».

«Человек-паук: Нет пути домой» должен появиться на экранах 17 декабря текущего года. В сиквеле участвовали Том Холланд, Зендая, Мариса Томей, Бенедикт Камбербэтч и Дж. К. Симмонс.

Ранее сообщалось, что Стоун хотела появиться в фильме «Круэлла» с ключевой деталью её героини — мундштуком. Disney запретила, так как студия против демонстрации курения в своих проектах. О своём «разочаровании» Стоун рассказала в интервью.