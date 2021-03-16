Эль и трилистник: 17 марта празднуют День святого Патрика

Ирландский праздник День святого Патрика стал крайне популярен во всём мире — люди с удовольствием выряжаются в зелёную одежду, пьют традиционный эль, пиво или виски и прикрепляют к одежде трилистник.
Известного в миру под именем Мэвин Суккат (он же святой Патрик) поминают 17 марта. По преданию он принёс христианство на языческий остров и изгнал всех змей.
Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады, на которые люди выходят в максимально экстравагантных нарядах, музыкальное сопровождение — духовые оркестры, и, конечно, волынка.
Нью-йоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. В США принято в этот день щипать всех, кто не одет в зелёное.
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pic.twitter.com/Zgd5VXy0xl March 14, 2021
Всего в мире более двух тысяч храмов святого Патрика. Россияне тоже не прочь отпраздновать этот иностранный праздник, как правило, всё веселье проходит в барах и на просторах Сети.
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pic.twitter.com/WGRxO6xSix March 17, 2021
Happy St Patrickâs Day!— Katie (@katiesroyallove)
A look back at The Duchess of Cambridgeâs St Patrickâs Day outfits.
pic.twitter.com/uIGG2yx0yO March 16, 2021
Itâs the county I call home. From the city of Armagh, where both cathedrals bear his name, a very happy St. Patrickâs Day tomorrow. (Pix:— David Blevins (@skydavidblevins)
@Johnny_Caldwell) pic.twitter.com/78PTexg6Xx March 16, 2021