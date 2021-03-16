Эль и трилистник: 17 марта празднуют День святого Патрика

https://static.news.ru/photo/4ee4d1b6-86d0-11eb-9a08-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Ирландский праздник День святого Патрика стал крайне популярен во всём мире — люди с удовольствием выряжаются в зелёную одежду, пьют традиционный эль, пиво или виски и прикрепляют к одежде трилистник.

Известного в миру под именем Мэвин Суккат (он же святой Патрик) поминают 17 марта. По преданию он принёс христианство на языческий остров и изгнал всех змей.

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады, на которые люди выходят в максимально экстравагантных нарядах, музыкальное сопровождение — духовые оркестры, и, конечно, волынка.

Нью-йоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. В США принято в этот день щипать всех, кто не одет в зелёное.

Всего в мире более двух тысяч храмов святого Патрика. Россияне тоже не прочь отпраздновать этот иностранный праздник, как правило, всё веселье проходит в барах и на просторах Сети.

Happy St Patrickâs Day!

A look back at The Duchess of Cambridgeâs St Patrickâs Day outfits. pic.twitter.com/uIGG2yx0yO — Katie (@katiesroyallove) March 16, 2021

Itâs the county I call home. From the city of Armagh, where both cathedrals bear his name, a very happy St. Patrickâs Day tomorrow. (Pix: @Johnny_Caldwell ) pic.twitter.com/78PTexg6Xx — David Blevins (@skydavidblevins) March 16, 2021