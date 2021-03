Эль и трилистник: 17 марта празднуют День святого Патрика

Известного в миру под именем Мэвин Суккат (он же святой Патрик) поминают 17 марта. По преданию он принёс христианство на языческий остров и изгнал всех змей.

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады, на которые люди выходят в максимально экстравагантных нарядах, музыкальное сопровождение — духовые оркестры, и, конечно, волынка.

Нью-йоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. В США принято в этот день щипать всех, кто не одет в зелёное.

Всего в мире более двух тысяч храмов святого Патрика. Россияне тоже не прочь отпраздновать этот иностранный праздник, как правило, всё веселье проходит в барах и на просторах Сети.

Happy St Patrick’s Day! A look back at The Duchess of Cambridge’s St Patrick’s Day outfits. pic.twitter.com/uIGG2yx0yO