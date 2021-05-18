Экс-возлюбленную Тимати снова заметили в его компании

https://static.news.ru/photo/1947db8c-b7e7-11eb-81a8-96000091f725_660.jpg Анастасия Решетова Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати и его бывшая девушка модель Анастасия Решетова вновь оказались в одной компании. Пара разошлась ещё в прошлом году, однако на днях их заметили вместе — экс-возлюбленные прилетели в Казахстан на день рождения друга Тимати.

Кадр появился в аккаунте именинника и в сторис Анастасии. Бывшая пара за столом сидели порознь, между ними, судя по кадру, было ещё два человека.

Окружающие также отметили, что на мероприятии в Казахстане экс-влюбленные вели себя доброжелательно по отношению друг к другу и даже флиртовали, передаёт StarHit. Неудивительно, что многие считают разрыв звёздной пары частью пиар-кампании.

Тимати и Решетова были вместе шесть лет. Возлюбленные разошлись почти сразу после рождения их сына Ратмира. Официально они так и не зарегистрировали брак. Модель признавалась, что её отношения с Тимати были нездоровыми.

Ранее Анастасия рассказала, что рэпер много раз предавал её и причинял боль. В фильме «Мой монолог» на собственном YouTube-канале светская львица поделилась тем, что ей пришлось пережить из-за этих отношений.